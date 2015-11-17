Приморские дальнобои не читали "Платона"

Дальневосточный автопротест мирно прошел в курилках и на кухнях

Масштабная акция водителей -«дальнобойщиков», прокатившаяся 11 ноября по всей России, практически не задела Приморский край. Несмотря на выражение солидарности со своими коллегами из других регионов, вышедшими протестовать против введения правительством платы за движение по федеральным дорогам для всех грузовиков, способных перевозить более 12 тонн, приморские «дальнобои» не стали создавать заторы на дорогах, как это было сделано в Сибири и на Юге, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Подобного спокойствия в регионе удалось достичь не в последнюю очередь благодаря активной позиции местных властей, загодя предупредивших возможных инициаторов стачки о недопустимости «раскачивания лодки». Кроме того, у многих приморских дальнобойщиков еще свежи в памяти воспоминания об автопротестах 2008 года, подавленных с помощью столичного ОМОНа. При этом наиболее циничные грузоперевозчики откровенно сказали, что не собираются биться головой об стену, а возросшие в связи с нововведениями издержки просто переложат на плечи потребителей своих услуг.

Волнения дальнобойщиков вызвало намерение правительства установить с 15 ноября 2015 года плату за проезд автомобилей грузоподъемностью более 12 тонн по дорогам федерального значения в размере 1,53 рубля за километр пути до 1 марта 2016 года, 3,06 рубля - до 31 декабря 2018 года, и 3,73 рубля за километр - после 2018 года. По замыслу чиновников, грузоперевозчики должны будут вносить плату всякий раз до начала поездки, при этом маршрут автомобиля должен быть согласован с контролирующим ведомством, а сами грузовики в обязательном порядке должны оборудоваться спутниковой системой слежения.

Контроль за взиманием платежей правительство возложило на специально созданную для этого структуру – частную компанию «РТ-Инвест Транспортные системы», которая разработала и внедрила в практику по заказу Росавтодора и на деньги Газпромбанка систему, весьма игриво названную «Платон». С помощью «Платона» Москва рассчитывает собирать ежегодно около 40 млрд рублей с владельцев 12-тонных грузовиков. По словам чиновников, на эти деньги планируется производить ремонт дорог, которые страдают в результате движения по ним тяжелой коммерческой техники.

Грузоперевозчики же считают, что эти заявления служат лишь очередным прикрытием для нового разгильдяйства. По мнению большинства опрошенных Деловой газетой «Золотой Рог» руководителей автопредприятий, если бы средства, собираемые для ремонта дорог через топливные акцизы и транспортный налог, расходовались более эффективно, то это сразу бы отразилось на состоянии дорог в лучшую сторону. Для этого, по их мнению, нужно выполнять действующие ГОСТы и СНиПы, умерить аппетиты в отношении всякого рода «распилов» и «откатов» и пользоваться новыми технологиями.

«Мы до сих пор ездим в Якутск по грунтовой дороге. Новая трасса «Амур» до Читы уже вздулась и покрыта «амурскими волнами». Состояние «федералки» М60 известно любому водителю- «дальнобойщику». При этом никаких альтернативных дорог на Дальнем Востоке нет. Простой математический расчет показывает, что перевозка груза из Владивостока в Хабаровск с будущей недели станет дороже на 1150 рублей, и столько же - обратно. С марта 2016 года – на 2300 рублей, а потом еще дороже. Других вариантов, кроме как взять эти деньги с заказчика, я не вижу. Ремонт дорог, за который радеют чиновники, в конечном итоге оплатит все население. Однако станут ли дороги действительно лучше – еще очень большой вопрос», - пожаловался «ЗР» директор одной из небольших приморских транспортных компаний.

«Фактически косвенно вводится дополнительный налог на владельцев большегрузов. Теперь, чтобы выехать на федеральную трассу, им надо сначала заплатить, а потом отправляться в путь. Но деньги за выполненную работу они получат только после поездки. Нельзя забывать и о том, что подавляющее большинство транспортных предприятий Приморья являются субъектами малого предпринимательства и испытывают острый недостаток в оборотных средствах», - отметил председатель Приморского краевого комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Юрий ПОШИВАЙЛО.

Впрочем, проблемы индейцев, как известно, шерифа не волнуют. Вводя новый дорожный сбор, чиновники, разумеется, сразу предусмотрели санкции к тем, кто откажется его платить. При этом складывается впечатление, что консультантами правительства вполне могли быть дорожные рэкетиры 90-х. Так, если деньги в систему «Платон» не внесет простой водитель грузовика, то на него возложат штраф суммой в 5 тыс. рублей. Если же «промах» допустит должностное лицо, ответственное за движение транспортного средства, то с него потребуют уже 40 тыс. рублей, индивидуальный предприниматель - тоже 40 тысяч, а юридическое лицо - 450 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрены штрафы в размере 50 тыс. и 1 млн рублей соответственно.

Стачка «дальнобойщиков» 11 ноября привела к тому, что председатель правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ пообещал повременить с удушением транспортного бизнеса штрафной удавкой и несколько месяцев взимать штрафы в половинном размере. Кроме того, Минтранс сообщил об отсрочке «штрафоприменительной» практики до мая 2016 года. Таким образом, сказать, что чиновники не пошли навстречу предпринимателям, нельзя. Иными словами, большегрузные фуры с 15 ноября становятся первопроходцами платных дорог отечественного образца. Между тем логика развития российской экономики подсказывает, что не за горами то время, когда по отремонтированным за счет грузоперевозчиков трассам помчат все остальные автомобилисты. Под надзором «ГЛОНАСС» и с чеком от «Платона» в кармане.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.