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Промышленники Приморья вернулись с выставки Korea Machinery Fair
В городе Кояне Республики Корея в выставочном комплексе KINTEX прошла крупнейшая в Азии промышленная выставка Korea Machinery Fair 2015. Впервые свои возможности на выставке представил Приморский край.
При поддержке Центра развития экспорта Приморского края в работе стенда смогли принять участие семь промышленных компаний. Это предприятия судостроительной, лесоперерабатывающей промышленности, предприятия - производители технологического оборудования для переработки рыбы, а также выполняющие конструкторские разработки оборудования для нефтехимичекой отрасли и другие.
Как отметил генеральный директор Центра развития экспорта Сергей КАЗАКОВ, приморский стенд привлекал немало внимания со стороны иностранных партнеров.
«Выход российских участников на международный рынок вызывал положительные отклики со стороны корейских и китайских компаний», - подчеркнул он.
Приморье сегодня - территория индустриального развития. Это не просто слоган. Все больше предприятий промышленной отрасли прилагают усилия для выхода на международные рынки, представляя конкурентоспособные товары и услуги. В данной ситуации большую роль играет государственная поддержка. Центр развития экспорта, реализуя краевые госпрограммы по поддержке малого предпринимательства Приморья в области экспорта, оказывает значительную помощь компаниям, решающим найти иностранных партнеров.
«Мы стремимся к партнерским отношениям, сотрудничеству и укреплению постоянных связей с теми, кто уже попробовал свои силы и достиг каких-то результатов, кто делает первые шаги в этом направлении или только задумывается о новых возможностях. Мы готовы и хотим делиться знаниями, технологиями и опытом», - отмечает Сергей Казаков.
Напомним, АНО «Центр развития экспорта Приморского края» создана в 2013 году приказом губернатора Владимира Миклушевского.
Юрий РОГОВ. Фото Primorsky.Ru. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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