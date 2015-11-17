Рыбохозяйственный потенциал Приморья недавно был представлен на международной выставке BISFE-2015, проходившей с 29 по 31 октября в Пусане. «Приморье – рыбный край, открытый миру!» – под таким девизом была развернута экспозиция, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщила заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Анна ТЕРЛЕЦКАЯ, с каждым годом край старается все больше расширить свое участие в подобных выставках.

Досье "Золотого Рога": Крупнейшая Международная выставка морепродуктов BISFE имеет сертификат Министерства торговли, промышленности и энергетики в течение семи лет подряд (с 2008 по 2014 год) как перспективная. Кроме того, она была одобрена UFI (Всемирной ассоциацией выставочной индустрии). Ежегодно в выставке принимают участие более 380 экспонентов из 29 стран – крупнейшие производители рыбо- и морепродуктов.

«Международные мероприятия такого рода, а также мероприятия с участием представителей международного бизнеса, проводимые в Приморье, позволяют нам наиболее широко презентовать потенциал развития региона. Мы можем презентовать очень большой аудитории те механизмы, которые сегодня работают у нас по поддержке инвесторов, новые механизмы развития территории – ТОРы, Свободный порт, ОЭЗ. К тому же мы добиваемся нашей главной цели – налаживаем стратегическое партнерство с зарубежными государствами», – подчеркнула директор департамента.





В этом году при поддержке Центра развития экспорта Приморского края свою продукцию на выставке представили компании полюбившихся приморцам марок: «Доброфлот», «Рыбомиров», а также осуществляющие торговлю мороженой продукцией – ООО «Тройка» и ООО «Азитекс».

Большой интерес иностранных партнеров вызвало участие в выставке «Дальневосточной рыбной биржи», которая осуществляет проведение аукционов и биржевых торгов по реализации продуктов переработки водных биоресурсов.

«Участие в подобных мероприятиях дает прекрасную возможность российским компаниям найти партнеров на международном рынке. Реализуя государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса, наш центр помогает расширять компаниям географию продаж, мы стимулируем предприятия к выходу на международные рынки. Центр развития экспорта не оказывает платных услуг. Мы готовы и хотим делиться знаниями, технологиями и опытом как с опытными игроками рынка, так и с теми, кто только делает первые шаги в этом непростом деле», – отметил генеральный директор организации Сергей КАЗАКОВ.

АНО «Центр развития экспорта Приморского края» создана в 2013 году приказом Губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Организация предоставляет целый комплекс услуг для предпринимателей по выходу на зарубежные рынки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.