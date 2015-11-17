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Предприниматели Приморья получили субсидий на 30 миллионов рублей

17 Ноября 2015, 14:20 | Приморье

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел заседание администрации края. В ходе него главе региона доложили о реализации госпрограммы по экономическому развитию и инновационной экономике Приморья на 2013-2017 годы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как отметил директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей ПАВЛЕНКО, данная госпрограмма является комплексным инструментом управления развития экономики всего региона.

«Основная ее цель - создание условий для устойчивого экономического роста в Приморье и повышения уровня и качества жизни населения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы в 2015 году составляет 5,4 миллиарда рублей. Фактические расходы за 9 месяцев составили 2,4 миллиарда - или 44 процента от предусмотренных средств. По данным показателям видим небольшое отставание, но мы его наверстаем. С учетом уже сложившейся практики слаженной работы с соисполнителями программы, а это 22 органа исполнительной власти, выполним все мероприятия по итогам года», - отметил он.

Сегодня госпрограмма по экономическому развитию состоит из шести подпрограмм. Первая направлена на улучшение инвестиционного климата. В рамках нее осуществляет свою деятельность Инвестиционное агентство Приморского края, выполняющее сервисные функции по индивидуальной работе с инвесторами по принципу «одного окна».

Сформирована система региональных институтов развития, функционируют пилотные офисы по комплексному предоставлению услуг регистрации предприятий на базе многофункциональных центров, профильный общественный экспертный совет.

«Активно работаем над выполнением требований инвестстандартов. При обращении в пилотные офисы регистрация предприятия занимает до 10 календарных дней, тогда как ранее - 22 дня, количество процедур сокращается до 2-3, а лучшая российская практика - 11 дней, 3 процедуры. При этом подчеркну, что мероприятия по устранению административных барьеров в процессе инвестиционной деятельности финансирования не требуют», - отметил он.

Вторая подпрограмма - «Развитие малого и среднего предпринимательства». В ее рамках действуют различные виды поддержки - это субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей, на создание дошкольных образовательных центров. За 9 месяцев текущего года субъекты МСП получили из краевого бюджета 30,4 миллиона рублей субсидий.

Также предусмотрено софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. На эти цели уже направлено около 10 миллионов рублей.

В ходе заседания подчеркнуто, что в госпрограмму необходимо заложить больше мероприятий инновационного характера.

«Инновационных подходов в программе не хватает. Нужно доработать, чтобы названию соответствовать», - заявил Владимир Миклушевский.

Сергей Павленко заверил, что при наполнении госпрограммы следующего года на данном направлении будет сделан акцент.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: субсидии  малый бизнес 



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