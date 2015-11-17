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Приморским бизнесменам разъясняют преимущества ТОРов и Свободного порта
Во Владивостоке состоялся очередной семинар для бизнесменов. Представителей более 20 компаний города познакомили с последними изменениями налогового законодательства и возможностями осуществления внешнеэкономической деятельности в рамках уникальных для края и всей страны проектов - Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
С актуальной информацией перед бизнесменами выступили специалисты управления Центра развития экспорта Приморского края, Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, Дальневосточного федерального университета и Сбербанка.
В первом тематическом блоке предпринимателей посвятили в тонкости ведения налогового учета, связанные с изменениями налогового законодательства по имущественным налогам, по специальным налоговым режимам, по НДС, рассказали о порядке взыскания задолженности и электронных сервисах ФНС России.
Еще одной темой семинара стали перспективы и практика осуществления внешнеэкономической деятельности в рамках ТОРов и Свободного порта. Доцент кафедры мировой экономики ДВФУ Светлана НОВИКОВА обозначила основные направления таможенно-тарифной политики в 2015-2016 годах, а также назвала преимущества для резидентов ТОР и Свободного порта и алгоритм действий для включения в соответствующий реестр.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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