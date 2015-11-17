Рулетка закрутилась на полную мощность

В Приморье официально открыто самое крупное казино в России

На прошедшей неделе, 11 ноября, состоялось Grand Opening первого казино интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье». Официальное открытие казино Tigre de Cristal собрало более тысячи гостей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Tigre De Cristal - первый в своем роде развлекательный комплекс в России. Это самое большое и технически оснащенное казино в нашей стране. Он включает в себя 498 самых современных игровых автоматов, более 42 классических настольных игр и 25 ВИП-столов.

Сегодняшний день приморцы и гости края ждали с нетерпением. Работа казино в тестовом режиме завершена - устранены недочеты, объект запущен на полную мощность.

Как подчеркнул директор по корпоративным финансам и стратегии «Джи 1 Интертейнмент» Эрик ЛАНДХИР, компания гордится результатами и не намерена останавливаться на достигнутом.

«Мы хотим поднять качество услуг в Приморье на самый высокий уровень, для этого готовы постоянно работать над ошибками, поэтому возникающие недочеты будем оперативно исправлять, совершенствовать работу комплекса и дальше», - подчеркнул он.

С момента открытия казино в режиме Soft Opening 8 октября его посетителями уже стали около 20 тысяч человек. Тем не менее стать свидетелями грандиозного события - официального запуска - приехали более тысячи гостей. Почетными гостями мероприятия стали генеральный директор и член совета директоров компании Melco Лоуренс ХО и вице-губернатор Приморского края Сергей НЕХАЕВ.





С приветственным словом заместитель главы Приморья обратился к собравшимся.

«Все, кто работал над этим проектом, сделали большой шаг - первый шаг, самый трудный, но ключевой. Только сильные и дерзкие готовы на этот поступок. Все эти характеристики с легкостью могу отнести к «Джи 1 Интертейнмент». Уверен, что через несколько лет на территории интегрированной развлекательной зоны появятся еще много комплексов развлечений, казино. Но комплекс Tigre de Cristal в развитии этого уникального курорта всегда будет первым», - отметил он.

Слова благодарности он выразил также Корпорации развития Приморского края, которая своевременно обеспечила первую очередь комплекса всей необходимой инфраструктурой - дорожной и инженерной. Это сети водовода, локальные очистные сооружения, котельная, автодорога и мостовой переход на въезде.

По словам Эрика Ландхира, совокупность нескольких факторов - инфраструктуры, развлекательного комплекса и уникальной приморской природы в бухте Муравьиной - способна сделать интегрированную зону настоящим местом для отдыха. На развитие проекта компания смотрит с большим оптимизмом.

«Мы уверены, что наши затраты окупятся. Но хотел бы подчеркнуть, что для нас, как инвестора, важны не только вложенные средства - мы хотим и будем развивать экономику этой территории, повышать поток туристов в Приморье», - обозначил он.





Этот день гостям комплекса Tigre de Cristal запомнился яркой праздничной программой. В казино выступала известная российская группа «БандЭрос», танцевальные коллективы, звучала живая музыка. Гости также увидели представление на льду, шоу 3D Mapping и красочный фейерверк. Главным символом праздника стала 5-месячная тигрица по имени Кристалл, которая теперь талисман Tigre de Cristal.













Около полуночи гости смогли приступить к игре. В комплексе - несколько залов, где любители азартной игры могут насладиться рулеткой, покером, баккарой, попытать удачу на игровых автоматах.

Уже на следующей неделе, как отметил директор департамента туризма Константин Шестаков, ожидается прибытие в Приморье чартера с группой крупных игроков.

Отметим, комплекс Tigre de Cristal предлагает 121 гостиничный номер для размещения, в том числе 73 номера «люкс» и «полулюкс», 38 стандартных номеров и 10 «премьер»-номеров. В гостинице расположены спа- и фитнес-центры, а также сеть баров и два ресторана: паназиатской кухни «88» и европейской - «Каскад».

Для работы в первом казино Tigre de Cristal интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье» уже более 300 человек обучены в учебных центрах компании по профессиям: крупье, кассиры казино, консультанты игровых автоматов и другие. Отдельно прошли обучение около 100 официантов и более 40 барменов. Компания уже приняла на работу около 1 100 молодых специалистов, большинство из которых - приморцы. Всего же в развлекательной зоне «Приморье» планируется трудоустроить до 8 тысяч человек.

Напомним, ИРКЗ «Приморье» разместится в бухте Муравьиной недалеко от Владивостока. На площади 620 гектаров помимо развлекательных центров и казино предполагается возвести четыре пятизвездочных отеля, семь - четырехзвездочных и четыре - трехзвездочных, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, прогулочную набережную и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования.

По словам Губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, основной акцент в работе развлекательной курортной зоны «Приморье» будет сделан на туристско-рекреационной, культурной и конгрессно-выставочной составляющей проекта.

«Многие называют комплекс игорной зоной, но я склоняюсь именно к полному названию. Ведь мировой опыт показывает, что доходы от игровой деятельности в подобных проектах составляют не более 40 процентов от общего числа услуг. Поэтому основной акцент мы намерены делать именно на туристско-рекреационную, культурную и конгрессно-выставочную составляющую проекта», - обозначил Владимир Миклушевский.

Предполагается, что реализация проекта будет проходить в три этапа, последний завершится в 2022 году. Уже подписаны четыре инвестиционных договора на строительство отелей и казино на общую сумму 108 миллиардов рублей. Ключевыми инвесторами стали «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, малазийская компания NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим». Последним трем инвесторам поставлена задача запустить строительство уже к весне следующего года.

Как отметил в недавнем интервью исполнительный директор собственника объекта «Джи 1 Интертейнмент» Крейг БАЛЛАНТАЙН, интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье» «со временем трансформируется в место отдыха мирового уровня и привлечет посетителей из всех уголков заокеанского Дальнего Востока».

Евгений СИДОРОВ. Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА и VL.Ru. Газета «Золотой Рог», Владивосток.