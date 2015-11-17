Губернатор поручил обеспечить максимальную открытость Фонда капремонта

Необходимо обеспечить максимальную открытость работы регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе заседания администрации Приморского края, на котором обсуждались итоги работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По мнению главы региона, это гарантирует доверие к системе капремонта со стороны населения.

«Система капитального ремонта - новая, соответственно у жителей края возникает много вопросов, а потому задача обеспечения обратной связи с людьми выходит на первый план. Она так же важна, как и качество проводимых ремонтов», - считает Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.