Капитальному ремонту недостает капитала

Приморцы уже год платят за капитальный ремонт многоквартирных домов

Осенью прошлого года приморцы впервые получили квитанции за будущие услуги по капитальному ремонту своих многоквартирных домов. Год спустя в крае уже есть сотни МКД, обновленных по новой программе, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Однако пока государственная программа капитального ремонта реализуется с минимальным государственным участием. Это приводит к тому, что темпы реализации программы несколько скромнее запланированных.

Госпрограмма за счет граждан

В 2014 году, в первый год работы регионального Фонда капитального ремонта МКД, в Приморье было отремонтировано 149 многоквартирных домов. В 2015-м планировалось увеличить масштабы капремонта на порядок: на пресс-конференции в сентябре 2014 года руководители краевого ФКР заявили о планах в 2015 году капитально отремонтировать 1124 МКД по всему Приморскому краю. В декабре речь шла уже о 700 домах. А в марте 2015 года директор фонда Игорь СОЛОГУБ на встрече с депутатами ЗС ПК сообщил, что в план включены только три сотни домов (из них чуть более 150 - во Владивостоке). Ранее, в феврале, 150 млн руб. субсидий из краевого бюджета на финансирование капремонта в муниципальных образованиях Приморья были перераспределены на создание и обеспечение деятельности трех новых краевых предприятий - «Приморская реклама и информация», «Управление землями и имуществом Приморского края» и «Центр развития территорий».

В итоге в ремонтную программу 2015 года вошли 309 многоквартирных домов: в 291 из них капремонт проводит региональный оператор, а еще в 17 МКД собственники аккумулируют взносы на специальных счетах и организуют процесс капремонта самостоятельно. Еще по 11 домам исполнителями региональной программы являются органы местного самоуправления Артема и Владивостока (по решению суда).

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в региональном ФКР, сейчас капитальный ремонт МКД в Приморском крае проводится исключительно за счет средств собственников. Хотя наш регион не является исключением - Хабаровский край, Амурская и Магаданская области в 2015 году также не выделили из бюджета ни рубля на капремонт, - большинство субъектов РФ изыскивают средства на софинансирование капремонта. Рекордный показатель среди регионов ДФО у Сахалинской области (1,1 млрд руб.) и Камчатского края (0,45 млрд руб.) - в этих субъектах из бюджета оплачено свыше 50% стоимости работ по капремонту в 2015 году. Значительно меньшие суммы, но все же изыскивают Якутия и Еврейская АО - 237 млн руб. и 15,9 млн руб. соответственно.

Не в полном объеме перечисляют взносы на капремонт и бюджеты муниципальных образований, которые являются собственниками жилых помещений, предоставляемых гражданам на условиях найма. В списке муниципалитетов-неплательщиков числятся Дальнереченский и Лесозаводский городские округа, а также Дальнереченский, Ольгинский, Ханкайский, Черниговский и Яковлевский районы. Зато у населения, которое является основным источником финансирования программы, с платежной дисциплиной в целом неплохо: по данным ФКР, процент собираемости платежей за сентябрь 2015 года составляет 80%, что выше среднегодового показателя в 70%. Добавим, что ежемесячно региональный оператор выставляет почти полмиллиона квитанций в счет будущего капремонта.

Важные детали

- Во Владивостоке программа капремонта, на мой взгляд, работает. По городу в 2015 году ремонтируется 150 объектов, у нас в Трудовом - около 20. Думаю, что дальше эти показатели будут расти, - говорит генеральный директор УК «Трудовое», депутат Думы Владивостока Николай ГОЛОЯД. - Хотя мне кажется, что деятельность регионального ФКР немного «забюрокрачена»: едва ли не на каждую смету требуется экспертиза, а это ведет к увеличению накладных расходов. Кроме того, как руководителю УК мне хотелось бы, чтобы Фонд имел полномочия не только по капремонту, но и по модернизации инженерных систем в многоквартирных домах (МКД).

- Программа по-разному работает во Владивостоке и других больших городах и в остальных муниципальных образованиях края, - оценил итоги первого года работы программы член попечительского совета регионального фонда капремонта Алексей КОЗИЦКИЙ. - Но в целом, общаясь с коллегами из других регионов, я могу сказать, что в Приморье закон о капремонте реально заработал. Это «живой» документ, который дополняется новыми деталями в процессе практической работы. Например, сейчас мы ставим вопрос перед руководством Фонда о том, чтобы в перечень работ в рамках капремонта МКД включили ремонт ливневой канализации возле дома. Хотя ливневка не относится непосредственно к дому, ее неудовлетворительное состояние может негативно отразиться на состоянии фундамента и коммуникаций.

Добавим, что в начале ноября парламент Приморья внес изменения в региональный закон о капремонте, приведя его в соответствие с федеральным. Среди прочего, будет упрощен механизм переноса сроков капитального ремонта на более поздние и сокращения перечня работ по капремонту - для этого не потребуется решение собственников жилья МКД, если сокращение видов работ вызвано отсутствием соответствующих конструктивных элементов дома либо если данные работы были выполнены ранее.

В настоящее время в Приморье завершается формирование ремонтной программы 2016 года. Проектно-сметная документация по 80 домам готова и прошла экспертизу, еще 53 проекта находятся в разработке. Всего же в ремонтную программу 2016 года планируется включить 406 многоквартирных домов в 33 муниципальных образованиях.

Учитывая, что всего капремонту, согласно утвержденной краевой программе, подлежат свыше 12 тысяч МКД в Приморье, при нынешних темпах отремонтировать весь жилфонд удастся более чем через 40 лет. По мнению депутата ЗС ПК Артема САМСОНОВА, это не позволит переломить тенденцию к износу жилого фонда в городах и районах края: большинство домов будут ветшать в многолетней очереди на капремонт быстрее, чем их ремонтируют, а сами ремонтные работы - постоянно расти в цене. Стоимость ремонта всех 12 тыс. домов, ныне включенных в региональную программу капремонта, по самым скромным оценкам, составит не менее 100 млрд руб. в ценах 2013 года.

Впрочем, первоначальный перечень подлежащих капремонту МКД уже сократился на 700 позиций. Дело в том, что программа формировалась на основании данных, предоставленных муниципалитетами, из-за чего в программу оказались включенными дома, не являющиеся многоквартирными, ветхие дома и даже несуществующие здания. По итогам корректировки программы только в Партизанском городском округе было исключено порядка 300 объектов. В региональном Фонде капремонта подчеркивают, что актуализация программы будет проводиться ежегодно, однако таких масштабных изменений больше не будет.

Добавить прозрачности

В конце сентября итоги первого года работы программы капремонта в Приморском крае обсудили активисты регионального отделения «Народного фронта - за Россию!». Члены рабочей группы «Качество повседневной жизни» обратили внимание на факты, свидетельствующие о недостатках планирования капитального ремонта. В частности, выявлены случаи существенного расхождения данных по стоимости проведения работ по капремонту в плане реализации краевой программы в 2015-2016 годах и предложениям о проведении капитального ремонта, направленным региональным оператором собственникам жилья: например, в полученном собственниками жилья одного из многоквартирных домов по улице Тухачевского во Владивостоке предложении регионального оператора стоимость ремонта оказалась в два раза больше, чем по плану.

«На практике собственники жилья далеко не всегда понимают, как образуются суммы стоимости капремонта, почему данные разнятся в документах, предоставляемых собственникам и размещенных в открытых источниках. Чтобы получить ответ на правомерно возникающие вопросы, они вынуждены обращаться в органы власти или к региональному оператору», - подчеркнула руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Наталья ПРОКОФЬЕВА.

По результатам обсуждения члены рабочей группы приняли решение обратиться в администрацию Приморья с целью сделать процесс актуализации программы и краткосрочных планов более прозрачным и понятным, а также своевременно обновлять информацию по программе капремонта на сайтах органов власти и регионального оператора. Кроме того, «фронтовики» будут требовать от губернатора Приморья включения мер по инвентаризации МКД в регионе в государственную программу Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы. По словам активистов ОНФ, указанные в электронной базе данные МКД, включенных в краевую программу капремонта, не всегда соответствуют фактическим.

Досье "Золотого Рога": В конце 2013 года в Приморье был создан региональный оператор капремонта МКД - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Именно на эту структуру возложены обязанности по сбору средств за капремонт, заказу и контролю качества работ. Виды работ по капремонту определены краевым законом №227, всего в список вошли 12 пунктов. Минимальный взнос по квитанциям за будущий капремонт в 6,57 руб. за квадратный метр площади жилого помещения установлен на период с 2014 по 2016 годы включительно. Накопление средств на будущий капремонт на специальном счете выбрали 590 МКД. Из них 166 многоквартирных домов формируют фонды капремонта на спецсчетах, владельцем которых является региональный оператор. В 2015 году 77 многоквартирных домов, формировавших фонды капитального ремонта на специальных счетах, приняли решения о переходе на уплату взносов «в общий котел». Обратный переход, от регионального оператора на спецсчет, произвели 4 МКД.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.