Предпринимателям Приморья сегодня нужны нефинансовые механизмы поддержки

Малому бизнесу Приморья сегодня в большей степени нужны нематериальные способы поддержки, нежели денежные субсидии - такова квинтэссенция прошедшей во Владивостоке ежегодной конференции предпринимателей Приморья, которая собрала около 200 участников. Несмотря на то, что на конференции по разным причинам не смогли присутствовать несколько из заявленных в программе спикеров, разговор бизнеса и власти получился весьма конструктивным.

Для начала собравшейся на конференцию аудитории - а это были представители малого и среднего бизнеса со всех уголков Приморского края - представили весьма оптимистичную картину. Ее нарисовал вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРОВ. По его словам, на сегодняшний день малый бизнес Приморского края - это треть экономически активного населения. Удельный вес малого бизнеса в валовом региональном продукте края занимает 23,5%, в то время как в среднем по России этот показатель составляет 21%. Среди регионов Дальневосточного федерального округа край занимает лидирующие позиции по основным показателям развития предпринимательства. Здесь сконцентрировано около 40% от общего числа предприятий в ДФО, на которые приходится 21,4% объема инвестиций в основной капитал от всего Дальнего Востока. К 2020 году, по прогнозам администрации края, малый бизнес должен обеспечивать 50% всех рабочих мест и создавать 40-45% валового регионального продукта края.

Экспертное мнение вице-президента Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимира БУЕВА прозвучало в той же тональности - Приморский край по сравнению и со всем Дальним Востоком, и даже на фоне всей России по показателям малого бизнеса выглядит очень хорошо. «За 6 месяцев 2012 года по России на 100 тысяч населения было открыто 4-5 предприятий, в ДФО - порядка 19, в Приморье - 63, - сказал эксперт. - Если говорить о количестве занятых в малом бизнесе, то в России прирост был небольшой - 8-9%. Большинство регионов Дальнего Востока занятость в этом секторе потеряли, в то же время в Приморье прирост составил порядка 28%. Оборот в этом секторе в России вырос на 16-17%, в Приморском крае - на 60%. Инвестиции в основной капитал малых предприятий в крае выросли на 195%, в среднем по России всего на 36%. Это говорит в первую очередь о том, что бизнес в Приморье верит, по крайней мере, в среднесрочную перспективу развития».

Кстати, именно Владимир Буев первым высказал мысль о том, что, несмотря на достаточно большие объемы денежных субсидий, нельзя финансовую поддержку малого бизнеса, которая оказывается по федеральным, краевым и муниципальным программам, считать определяющим фактором развития предпринимательства. «За 8 лет действия федеральной программы поддержки не проводилась оценка эффективности этого инструмента, - сказал он в своем выступлении. - Учитывая, что средства из федерального бюджета выделяются на условиях софинансирования регионов, то в среднем по России в год выделяется около 40 млрд рублей на малый бизнес. И пока у нас акцент делается на безвозвратное субсидирование, в то время как в международной практике поддержка этого сектора осуществляется через нефинансовые инструменты. Предприниматели получают не деньги, а различного рода услуги, которые они могут капитализировать, развивая свою основную деятельность. Администрациям сегодня нужно не бояться отказываться от неэффективных методов поддержки и каждый год запускать новые пилотные проекты».

В Приморье, согласно опросам, проведенным среди предпринимателей Центром социологических и маркетинговых исследований, именно финансовая поддержка пока является наиболее популярной. По словам директора центра Ольги ШЕСТАК, востребована система льготного кредитования, компенсация ставки банковского кредита, микрофинансирование, помощь в технологическом присоединении к объектам городского хозяйства. Оценкой эффективности регулирующего воздействия этих направлений поддержки уже в начале 2013 года займется структура, которая сегодня создается в Департаменте экономики и поддержки предпринимательства Приморского края.

Готовят власти Приморья и целый ряд других нововведений, которые будут направлены в основном на усиление нефинансовой поддержки предпринимателей. «Мы предлагаем бизнесу новые инструменты инфраструктурной поддержки, - сказала в своем выступлении начальник отдела поддержки предпринимательства Департамента экономики Приморского края Елена РОМАШКО. - В 2013 году мы планируем открыть центр экспортно-ориентированных субъектов, центр субконтроктации, который создается для кооперации малого, среднего и крупного бизнеса, филиал Европейского информационно-консультационного центра. Подписано соглашение и об открытии в Приморье филиала Агентства стратегических инициатив, которое будет заниматься привлечением инвестиций и минимизацией административных барьеров».

О необходимости расширения спектра нефинансовой поддержки говорили и представители предпринимательских объединений.

«За последний год принято значительное количество нормативных актов, которые направлены на улучшение предпринимательского климата, - сказала в своем выступлении председатель Общественного совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА. - Реализуются целевые программы, и краевая, и муниципальные, создаются инфраструктурные организации, налажен диалог бизнеса и власти как на краевом уровне, так и на уровне многих муниципалитетов. Потеряли сегодня актуальность проблемы, которые мы с вами обсуждали из года в год. Это приватизация муниципального имущества, обязательное применение контрольно-кассовой техники, проверки и т.д. Но условия деятельности малого и среднего бизнеса еще далеки от желаемых. Ушли одни проблемы, на их место пришли другие. Сегодня предприниматели говорят о том, что недостаточен уровень развития кадрового потенциала не только в бизнесе, но и в государственной и муниципальной службе. Присутствуют пока административные барьеры, недостаточный уровень предоставления государственных и муниципальных услуг, и решить эти проблемы можно системно, объединяя усилия бизнеса и власти. Сегодня бизнесу нужны нефинансовые меры поддержки - нужны программы, предусматривающие предоставление производственных площадей, необходимы технопарки. Для того, чтобы все это было, нам, предпринимателям, нужно быть активнее. Власть готова сотрудничать, принимать наши проекты и предложения. Мы в свою очередь должны поднять активность и научиться лоббировать свои интересы».

Поддержал коллегу и председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игорь САВИНОВ. «Сегодня главная задача - создание условий для развития предпринимательства. Предприниматели - это не те слои населения, которые нуждаются в финансовой поддержке. А вот создание инфраструктуры - это задача органов исполнительной власти, - считает он. - Самые больные сегодня вопросы - это административные барьеры. И здесь большую надежду мы возлагаем на Агентство стратегических инициатив, которое сегодня занято составлением дорожных карт. Они будут направлены на сокращение сроков выделения земельных участков для бизнеса, на устранение административных барьеров. А это сегодня очень важно для бизнеса. Поэтому призываю экспертное сообщество подключиться к этой работе».

Кроме этого, Игорь Савинов отметил, что приморский бизнес сегодня хочет работать с нашими соседями по АТР. Но есть ряд моментов, которые этому препятствуют. Поэтому региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» выступило с инициативой создания в крае центра международного сотрудничества для субъектов малого и среднего бизнеса.

«Нам очень хочется, чтобы Приморье оставалось тем местом, где люди могут и хотят развивать бизнес, - сказал, обращаясь к предпринимателям, Сергей Сидоров. - Именно вы являетесь рычагом экономического роста. Вы берете на себя риски развития экономики региона. И мы хотим, чтобы вам было комфортно работать».

В заключении Сергей Сидоров вынес на суд предпринимательского сообщества новую инициативу Владимира Миклушевского о создании в Приморье института уполномоченного по защите прав предпринимателей. На должность бизнес-омбудсмена была предложена кандидатура Марины Шемилиной. Ее кандидатуру и предложение губернатора зал поддержал бурными аплодисментами.

Елена АРДАЛЬЯНОВА.