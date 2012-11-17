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Приватизация: «Примтеплоэнерго» указали путь в АО…
Власти Приморья считают, что КГУП «Примтеплоэнерго» (крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края) необходимо приватизировать, после чего из предприятия следует выделить прибыльные бизнесы, которые в дальнейшем смогут привлекать средства частных инвесторов.
12 ноября Экспертный совет по вопросам управления и распоряжения имуществом Приморского края принял решение рекомендовать включить КГУП «Примтеплоэнерго» в проект закона Приморского края «О Программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края». После одобрения законодателями предприятие может быть приватизировано, ориентировочно, до конца 2013 года.
«Мы считаем, что КГУП не нужно строить политику на привлечении бюджетных средств (в чем сегодня небезосновательно упрекают «Примтеплоэнерго» – Прим. авт.), а следует находить возможность привлечения частных инвестиций. Для этого предприятие нужно акционировать, а затем, года через 2-3, начать отсекать прибыльные и доводить до ума убыточные направления. При этом госконтроль в любом случае останется через тарифорегулирование. Это не будет быстро, но начинать процесс надо сейчас», - отметил на заседании Экспертного совета первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО.
Ранее против включения КГУП в программу приватизации выступал теперь уже бывший гендиректор Александр ПАТРИН. Новое руководство КГУП придерживается иных позиций. «В настоящее время в компании создана рабочая группа по этим вопросам. Мы считаем, что в целом приватизация позволит предприятию работать более эффективно и привлекать инвестиции частных компаний», - говорит врио гендиректора КГУП «Примтеплоэнерго» Вадим ЧЕБОТАРЕВ.
Олег КЛИМЕНКО.
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