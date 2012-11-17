Находкинский СРЗ оценили менее чем в $3 млн

Ирина БОРБОТ, консолидировавшая 98,66% акций ОАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ, Приморский край), направила миноритариям завода требование о выкупе принадлежащих им акций. В настоящее время уставный капитал ОАО «НСРЗ» составляет 47 млн 175 тыс. 191,1 рублей. Он разделен на 471 млн 751 тыс. 911 обыкновенных акций номиналом 10 копеек.



Оставшиеся 1,44% акций предлагается выкупить по цене 18 копеек за одну обыкновенную акцию. Таким образом, весь объем голосующих бумаг оценен в 85 млн рублей. Не так уж и много за полный контроль над одним из предприятий Приморья.

Отметим, что ОАО «НСРЗ» в начале 2000-х находилось не в самом лучшем положении. В материалах компании отмечается, что показатели рентабельности за период с 2003 по 2005 годы находились примерно на одном, самом низком в анализируемом периоде (последние 10 лет - Прим. авт.) уровне. Это связано со значительным уровнем себестоимости основной деятельности и увеличением прочих расходов. Ситуация значительно улучшилась в период с 2006 по 2008 годы, когда рентабельность предприятия выросла в 2-3 раза по отношению к прошлым периодам, далее идет небольшой спад в 2009 году с последующим ростом в 2010 году и небольшим спадом в 2011 году.

Рост рентабельности связан с освоением сразу нескольких крупных заказов, прежде всего изготовлением металлоконструкций для мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский.

Правда, подряды на эти проекты получало дочернее ЗАО «Находка Марин Партнерс», в котором НСРЗ принадлежит 14,42% акций. Еще 73,02% ЗАО принадлежат ЗАО «Дальневосточные инвестиции» (Москва), 100% акций которого в свою очередь принадлежит гендиректору Михаилу ПОЛЕТАЕВУ.

Но вернемся к мостам. Заказчиком металлоконструкций для моста через Золотой Рог выступало ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Объем изготовленных изделий составил 7 249 тонн. Заказчиком металлоконструкций для моста на остров Русский выступало ОАО «УСК Мост». Объем изготовленных изделий составил 8 895,7 тонны.

Изготовление металлоконструкций началось в декабре 2010 года. Специально под проекты строительства мостов на территории НСРЗ была подготовлена технологическая площадка размером 10 тыс. кв. м, способная выдерживать нагрузку 60 тонн/кв.м. А также построен и оборудован дробеструйный и покрасочный цех. Общий объем инвестиций составил 191 млн рублей (напомним, что собственно компания оценивается в 85 млн рублей).

Еще один очень привлекательный проект - это изготовление металлоконструкций для проекта «Сахалин-1», подряд на работы по которому получило опять же ЗАО «Находка Марин Партнерс». Заказчиком выступает компания «Кварнер» (ранее «Акер Контрактинг Россия»). За 2011 год было изготовлено 1 184,9 тонны металлоконструкций, смонтировано на площадке в Восточном порту 1 052 тонны.

В то же время количество судов, отремонтированных на заводе, в последние годы не радует. Хотя и здесь видна положительная динамика в 2011 году. Если в 2000 году на мощностях НСРЗ было отремонтировано 138 судов, в 2005 году - 67, в 2008 году - 87, то в 2010 году лишь 33. Зато в 2011 году отремонтировано уже 56 судов, что было обусловлено получением подряда на ремонт военных кораблей Минобороны. Как видим, зарабатывать есть на чем.

Основную долю (33,1%) в себестоимости предприятия в 2011 году занимали услуги подрядчиков (напомним, основным подрядчиком выступает «дочка» НСРЗ), еще 23,1% израсходовано на материалы и 28,7% на заработную плату сотрудникам. Увы, но, несмотря на обилие крупных проектов, средняя зарплата по предприятию пока не радует - 15,530 тыс. рублей в 2010 году, 16,100 тыс. рублей в 2011 году. В 2005 году было 12,650 тыс. рублей.

Летом 2012 года НРСЗ успешно справилось еще с одним заказом - изготовлением плавучего причала весом 320 тонн для ООО «Восточный нефтeхимический терминал» (работает на территории порта Восточный). Новый причал позволил компании-заказчику значительно увеличить объемы перевалки светлых нефтепродуктов, поскольку с увеличением глубины причальной полосы на разгрузку в порт смогут подходить крупнотоннажные танкеры с осадкой до 11 метров.

«Первоначально мы планировали разместить заказ на строительство плавпричала в Китае или в Корее, поскольку считается, что за границей строят и дешевле, и быстрее. Провели тендер - и его выиграл ОАО «НСРЗ». Могу сказать, что мы полностью удовлетворены и сроками строительства, и качеством изготовления», - отметил гендиректор ООО «Восточный нефтeхимический терминал» КРАВЧЕНКО.

Как видим, строить на НСРЗ умеют, а значит, с заказами проблем не будет. Остается добавить один маленький штришок - нынешние успехи НСРЗ связывают не в последнюю очередь с именем генерального директора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (100%-я «дочка» Объединенной судостроительной корпорации) Игоря БОРБОТА.

Олег КЛИМЕНКО.