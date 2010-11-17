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Бизнес Приморья перепишут
Вслед за завершившейся переписью населения Приморье, как и всю страну, ждет перепись экономическая. Она пройдет весной будущего года под девизом «Малый бизнес большой страны». В Приморье ею будет охвачено более 40 тысяч малых и средних предприятий и около 54 тысяч индивидуальных предпринимателей.
В начале ноября состоялся семинар-совещание территориальных органов Росстата по вопросам подготовки к сплошному федеральному статистическому наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса. О том, что представляет собой экономическая перепись и как готовится к ней Приморье, «ЗР» рассказал руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ.
- Виктор Федорович, какую практическую пользу несет очередная инициатива федеральной власти? Чем она может быть интересна краю и самому бизнесу?
- Экономическая перепись поможет получить объективную картину уровня развития малого и среднего предпринимательства в Приморье. Тем более что эта категория бизнеса играет существенную роль в экономике края. Его доля в валовом региональном продукте достигает 20%. В таких видах деятельности, как торговля и общественное питание он занимает основную нишу, велика его роль и в производстве мебели, мясных полуфабрикатов, хлеба, кондитерских изделий и минеральных вод.
Кроме того, как вы знаете, президентом поставил задачу к 2020 г. повысить уровень занятости россиян в предпринимательском секторе до 60-70% от количества трудоспособного населения. И именно результаты сплошного наблюдения станут важной отправной точкой для принятия системных мер по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, реализации адресных государственных программ развития малого бизнеса и инвестиционных проектов.
Также впервые за последние 10 лет будут сформированы показатели деятельности субъектов малого предпринимательства по муниципальным образованиям, а эта информация лежит в основе оценки эффективности деятельности их глав.
К сожалению, сами предприниматели еще не осознали масштабы и значимость предстоящего обследования, в ходе которого будет собрана информация по широкому кругу показателей: выручка от продажи товаров, работ и услуг, численность персонала, производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, инвестиции в основной капитал, отдельные виды затрат на производство, показатели инновационной деятельности и т.д. Причем эти данные необходимы не только органам статистики и власти, но, в первую очередь, самим бизнесменам. Итоги обследования будут доступны и позволят предпринимателям оценить реальную ситуацию на рынке и учесть ее в интересах своего бизнеса.
Для этого руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям нужно всего лишь заполнить форму наблюдения с вопросами, касающимися хозяйственной деятельности, на условиях полной конфиденциальности и гарантий защиты информации. При обработке полученные данные обезличиваются.
- Но малый бизнес и так отчитывается перед налоговыми и статистическими органами. Неужели этих данных недостаточно?
- Сведения, поступающие в различные административные источники, не охватывают всего спектра необходимых сведений о деятельности предпринимателей. А статистические, например, и вовсе дают лишь выборочную картину - 20% по малым предприятиям и всего 10% по индивидуальным предпринимателям. В то время как по целому ряду показателей (например, по инвестициям в основной капитал) получить адекватную информацию выборочным методом невозможно.
- Чем обусловлены сроки проведения переписи бизнеса?
- Тем, что последнее сплошное обследование малых предприятий проходило в 2000 г. Полученные данные безнадежно устарели, ведь за это время изменились и законодательная база, и критерии отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса. Поэтому получить реальную картину этого сектора экономики необходимо.
Кроме того, данные этого обследования станут информационной базой для построения базовых таблиц «затраты-выпуск» - в практике советской статистики это называлось межотраслевым балансом.
- На каком этапе подготовка к экономической переписи в Приморье сегодня?
- В настоящее время Приморскстат формирует каталоги малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, подлежащих сплошному обследованию. В их основу положен перечень налогоплательщиков, сдавших налоговую отчетность за 2009 г. Уточняем адреса, так как эта категория бизнеса очень мобильна. Есть и еще одна проблема, связанная с вручением переписных документов предпринимателям: малые предприятия, как правило, не заключают с Почтой России договоры на доставку корреспонденции, и она возвращается отправителю. Поэтому будем стараться вручить респондентам конверты при сдаче ими статистической отчетности.
Большой упор делается на информационно-разъяснительную работу. Практика показывает, что негативное восприятие бизнесом экономической переписи вызвано тем, что она окружена домыслами и слухами. Но как только начинаешь рассказывать руководителю компании или предпринимателю о том, что реально представляет собой сплошное обследование, каковы его цели и практическая польза, как будет защищена получаемая информация - реакция меняется.
На сайте Приморскстата (www.primstat.ru) создана специальная страница, где можно ознакомиться с законодательными и нормативными актами по субъектам малого и среднего предпринимательства, программой работ, формами сплошного наблюдения, статистическим инструментарием и другими материалами. Также с 1 ноября начал работу специальный сайт сплошного наблюдения www.sploshnoe-nabludenie.ru.
Кроме того, мы информируем бизнес всеми возможными способами.В частности, я сам выступал с докладом на Совете по развитию малого и среднего предпринимательства администрации Приморского края. От исполнительного директора Приморского регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Юрия КАНТУРА поступило предложение выступить на бизнес-форуме «День малого и среднего бизнеса во Владивостоке». Есть поддержка и со стороны председателя Общественного совета предпринимателей Приморского края Марины ШЕМИЛИНОЙ. А 25 ноября Приморскстат примет участие в пленарном заседании и работе отдельных секций III съезда предпринимателей Приморского края.
- Как часто будет проводиться это обследование?
- В соответствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» экономическая перепись будет проходить каждые пять лет. Поэтому со временем она станет нормой для бизнеса.
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