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Южнокорейское напряжение

17 Ноября 2010, 05:18 | Приморье

Приморский край получит новое производство с иностранными инвестициями. Корейская Hyundai Heavy Industries, ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (ФСК) и администрация Приморского края договорились о строительстве завода по производству распределительных устройств. ФСК готова стать одним из его основных покупателей.

Предполагается, что Hyundai к концу 2012 г. построит во Владивостоке завод по производству комлектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ, используются для приема и распределения электроэнергии между подстанциями), которые будут востребованы ФСК. На сегодняшний день КРУЭ напряжением 220 кВ и выше российскими производителями практически не выпускается, ФСК при строительстве энергообъектов использует оборудование зарубежного производства. Основными поставщиками компании являются та же Hyundai и французская Alstom. Соглашение о реализации проекта было подписано на прошлой неделе в Сеуле. Документ подписали глава правления ФСК Олег БУДАРГИН, губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН и руководитель Hyundai Heavy Industries КЕ Сик Мин.

Мощность завода может составить 350 ячеек в год (одна ячейка обеспечивает работу одной ЛЭП), инвестиции Hyundai - $15 млн. Точный график локализации производства будет разработан Huyndai и согласован с ФСК в течение 6 месяцев с момента подписания контракта. Источником финансирования проекта станут собственные и привлеченные средства корейской компании. Общий срок выполнения работ по соглашению составит 28 месяцев.

ФСК планирует в дальнейшем заключить на конкурсной основе долгосрочный договор на поставку электротехнического оборудования. При этом Hyundai должна обеспечить конкурентоспособный уровень качества и цен на свою продукцию, а также оптимальные сроки поставки, говорится в сообщении компании.

Согласно инвестпрограмме ФСК в 2013-2014 гг. компании потребуется 346 ячеек КРУЭ 110-500 кВ стоимостью 10 млрд руб. Таким образом, только от ФСК дальневосточный завод Hyundai может получить минимум 3 млрд руб. Ранее пресс-служба администрации края сообщала о том, завод по производству электротехнического оборудования может разместиться в Уссурийске. По мнению краевых властей, в этом городе есть необходимая транспортная и энергетическая инфраструктура, необходимая для размещения такого крупного производства. Где именно производство разместится во Владивостоке, пока неясно. «Завод может быть вынесен в пригород в сторону Артема», - сообщил «ЗР» источник, знакомый с проектом.

Автор: Олег Клименко
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