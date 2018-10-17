Технологически лучшие

Эксперты назвали высокотехнологичные угольные терминалы

Тема угольной пыли в портах Приморья, выступающих одним из основных наполнителей местных бюджетов, стала крайне популярной после того, как в июне 2017 года школьник из Находки Андрей БОЛЬ задал вопрос президенту России Владимиру ПУТИНУ. После того, как больная тема вышла на столь высокий уровень, свое видение решения проблемы не озвучил только ленивый политик. При этом в большинстве сценариев звучит самый простой, на первый взгляд, но ущербный в любом случае призыв – «запретить». И неважно, что из-за этого бюджет может потерять к 2030 году миллиарды рублей, а регионы - лишиться тысяч рабочих мест.

В то же время, сами участники рынка и эксперты предлагают куда более оптимальный вариант - сделать упор на развитие уже действующих и планируемых к реализации СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТЕРМИНАЛОВ. Каковых в России на данный момент только четыре.

В мае 2018 года премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение, предписывающее использовать наилучшие доступные технологии (НДТ) при перевалке угля в морских портах для снижения вредных выбросов.

«Цель принятого решения - предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду, повышение санитарной и экологической безопасности на территориях морских портов и прилегающих территориях при перевалке и хранении угля», - говорится в пояснительной записке к документу, подготовленному министерством транспорта РФ.

Соответствующий справочник Минпромторг и другие регуляторы должны обновить к маю 2019 года. В рабочую группу по актуализации справочников по НДТ входят, в том числе, стивидоры, научные организации и отраслевые ассоциации. В настоящее время окончен сбор данных по отрасли, группой рассмотрена первая редакция проекта этого раздела справочника. Вторая редакция пройдет рассмотрение повторно, все работы по актуализации планируется завершить к концу года.

Прошло два месяца, и на свет родился новый документ - депутаты от ЛДПР внесли законопроект, обязывающий терминалы для пылящих грузов делать закрытые зоны по пересыпке, конвейеры и перегрузочное оборудование. Участники рынка сразу назвали эти меры популистскими и сложно выполнимыми на практике, особенно в случае с терминалами, оборудованными на базе доступных причальных стенок. А ведь именно с такими недобросовестными компаниями и борются в последние годы в Приморье природоохранные ведомства.

Сложности переходного периода разложены по полочками в имеющемся в распоряжении Деловой газеты «Золотой Рог» аналитическом докладе «Экономические и экологические проблемы развития российских угольных терминалов», подготовленном авторитетным Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Сегодня терминалы, осуществляющие перевалку угля на Дальнем Востоке, делятся на три типа: универсальные (осуществляют перевалку угля и других грузов); угольные специализированные высокотехнологичные (имеют специализированное технологическое оборудование и природоохранное оборудование – оросительные и пылеподавляющие установки) и угольные прочие.

К специализированным высокотехнологичным терминалам ИПЕМ относит только четыре порта на всю Россию - АО «Восточный Порт» (порт Восточный), АО «Дальтрансуголь» (порт Ванино), АО «Ростерминалуголь» (порт Усть-Луга) и АО «Торговый порт Посьет» (порт Посьет).

Стоит отметить, что специализированные терминалы, априори, лучшие на сегодняшний момент, как в плане экологичности, так и в технологических возможностях, продолжают улучшать производственный процесс и без понуждения «сверху».

Так, «Восточный Порт» разработал и реализует план дополнительных природоохранных мероприятий по поэтапному внедрению наилучших доступных технологий перевалки угля. До 2021 года портовый холдинг направит на реализацию комплекса природоохранных мероприятий более 1 млрд рублей. Комплекс мер предусматривает модернизацию и установку дополнительного технологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению. Собственная аккредитованная лаборатория продолжит регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод, акватории бухты Врангеля.

В марте и мае 2018 года стивидор заключил соглашения об обеспечении благоприятных экологических условий при перевалке угля с Росморречфлотом, Росприроднадзором, Росгидрометом и администрациями Приморского края и Находкинского городского округа. И выполняет взятые обязательства в соответствии с графиком.

Но вернемся к экспертам. ИПЕМ приводит четыре сценария регуляторной политики в случае с перевалкой угля. Первый - практически полное отсутствие ограничений на перевалку в портах. Сценарий второй - сохранение перевалки угля только в угольных терминалах с условием прекращения перевалки в универсальных терминалах. В этом случае решение выглядит половинчатым, так как полноценных портовых мощностей по факту - раз, два и обчелся.

Третий вариант - это сохранение перевалки угля только в специализированных угольных терминалах с условием прекращения перевалки в универсальных и прочих угольных терминалах.

Есть еще и четвертый вариант – нереальный на практике. Речь идет о полном прекращении перевалки угля в портах (экспорт только через железнодорожные погранпереходы).

В случае оптимистичной динамики зарубежного спроса на уголь (максимальный сценарий), любой из рассмотренных сценариев ограничения перевалки угля приведет к дефициту перевалочных мощностей и ограничениям для экспорта и добычи угля.

При менее значительном росте зарубежного спроса на уголь дефицита перевалочных мощностей не прогнозируется при сохранении перевалки только в специализированных терминалах (при условии реализации заявленных инвестпроектов).

А вот замещение экспорта через порты экспортом через погранпереходы возможно только в крайне ограниченных масштабах. Все дело в том, что до большинства потребителей в АТР доставка угля возможная только морем.

Эксперты также подсчитали, что Приморский край, при полном прекращении перевалки, недосчитается 950 млн рублей поступлений в консолидированный региональный бюджет или 1,1% от общих доходов консолидированного регионального бюджета 2017 года. Убойная цифра со всех сторон, как ни крути. При этом сохранение перевалки только в специализированных терминалах выглядит не столь устрашающим, а поэтапное введение новых мощностей способно и вовсе закрыть эту тему.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Александр ГРИГОРЬЕВ поясняет, что сценарий полной остановки перевалки по большому счету гипотетический: «Мы хотели показать, что может быть в случае необдуманных действий с учетом появляющихся инициатив, связанных с работой угольных терминалов».

По прогнозу ИПЕМ, в ближайшие годы в России будет введено не менее 7 специализированных угольных терминалов суммарной мощностью 59 млн тонн (сумма по первым очередям проектов).

Напомним, что уже сегодня в Приморье реализуется масштабный инвестиционный проект по созданию транспортного хаба, способного принять основной рост экспортного грузопотока в страны АТР. Речь идет о АО «Восточный Порт», акционеры которого еще несколько лет назад приняли решение о строительстве Третьей очереди угольного терминала, с вводом которой мощность порта возрастет до 45 млн тонн угля в год.

Не отстают от приморцев и соседи по региону. Так, на полях IV Восточного экономического форума АО «Сибирская угольно-энергетическая компания» (СУЭК) и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет реализован проект реконструкции угольного терминала в Ванино для увеличения мощностей перевалки до 40 млн тонн в год.

В частности, АО «Дальтрансуголь» (оператор терминала, обеспечивает экспорт угля СУЭК в Азиатско-Тихоокеанский регион) в рамках расширения мощностей намерено установить третий тройной вагоноопрокидыватель, который будет выгружать вагоны с нагрузкой на ось 27 тонн. Также в планах - строительство нового причала, дополнительного стакер-реклаймера и модернизация склада. На данный момент мощность перевалки терминала составляет 24 млн тонн в год, при этом в отдельных случаях «Дальтрансуголь» переваливает 30 млн тонн.

На подходе - еще один проект в Ванино - АО «ВаниноТрансУголь» (входит в группу «Колмар») строит угольный терминал в бухте Мучке. Холдинг оценивает строительство первой очереди терминала в 33 млрд рублей. Стоимость второй очереди уточняется, но, согласно проекту, она будет меньше, поскольку планируется использовать часть инфраструктуры первой очереди. Выгрузка и погрузка угля будут идти закрытым способом. В апреле «ВаниноТрансУголь» начал возведение причала. Уже построена линия электропередачи и подъездные железнодорожные пути.

Как видим, в ближайшей перспективе именно специализированные угольные порты и терминалы будут решать задачу президента России об увеличении экспортных поставок «черного золота».

На фото: На Дальнем Востоке уже есть специализированные высокотехнологичные угольные терминалы.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.