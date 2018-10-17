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Рыбаки помогают приморской медицине
«Русская Рыбопромышленная Компания» передала больнице три автомобиля скорой помощи
Хасанская центральная районная больница (Приморский край) приобрела на средства, полученные от ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», три автомобиля скорой помощи. Полноприводные автомобили Ford Transit, собранные в Германии, оснащены современным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи жителям Хасанского района. Общая стоимость машин и оборудования составила 12 млн рублей.
В торжественной церемонии передачи автомобилей приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко, генеральный директор РРПК Федор Кирсанов и главный врач Хасанской центральной районной больницы Евгений Махиня.
«Здоровье – главная ценность, которую не купишь ни за какие деньги. Но в наших силах помочь больницам, врачам в их нелегком и важном деле, - сказал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Приморье – родной край для РРПК, поэтому поддержку здравоохранения Приморского края мы считаем важнейшим направлением социальной политики компании, которое будем и дальше развивать».
Оборудование, которым оснащены новые автомобили, позволяет давать ингаляционный наркоз, проводить искусственную вентиляцию легких, дефибрилляцию, инфузионную терапию и другие необходимые мероприятия при оказании экстренной, неотложной помощи и транспортировке пациентов.
«Новые автомобили снабжены всем необходимым для того, чтобы в полном объеме оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь и безопасно осуществлять перевозку пациентов, в том числе находящихся в тяжелом состоянии, состоянии, с поддержанием жизненных функций на уровне современных стандартов, – прокомментировал главный врач Хасанской ЦРБ Евгений Махиня. – Наличие полного привода делает эти машины незаменимыми для оказания скорой помощи в сложных погодных условиях, труднодоступных местах и на побережье Хасанского района, особенно в период массового отдыха гостей и коренных жителей у моря в летний период».
Машины скорой помощи поступят в распоряжение специалистов Хасанской ЦРБ и выйдут на линию в ближайшие дни.
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