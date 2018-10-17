www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Атаку "Авроры" отбили

17 Октября 2018, 09:38 | Приморье

Арбитражный суд Приморского края прекратил производство по иску инвестиционно-строительной компании «Аврора-строй» к департаменту земельных и имущественных отношений администрации Приморского края. Застройщик хотел получить покрытый зеленью земельный участок на Эгершельде для целей жилищного строительства.

Как сообщала газета «Золотой Рог», ИСК «Аврора-строй», владельцами которой являются соратники одного из деятелей КПРФ в Приморье, намеревалась построить жилой дом в зеленой зоне по ул. Верхнепортовой неподалеку от МГУ им. НЕВЕЛЬСКОГО. После того, как краевой департамент земельных и имущественных отношений отказал ИСК «Аврора-строй» в предоставлении участка, организация обратилась в Арбитражный суд края. Суд дважды октлонял заявление строительной компании, но в конце августа дал ход делу.

На прошлое заседание, которое проходило 17 сентября, на утро после второго тура выборов губернатора Приморья, представители ИСК «Аврора-строй» не явились. Представитель департамента земельных и имущественных отношений края, в свою очередь, заявил ходатайство о привлечении к делу в качестве третьей стороны Корпорации развития Дальнего Востока. Выяснилось, что ИСК «Аврора-строй» с февраля 2018 года является резидентом Свободного порта. Ходатайство было удовлетворено.

Однако на прошлой неделе, накануне очередного заседания через канцелярию суда строительная компания заявила отказ от своих требований в полном объеме. На заседание представители ИСК «Аврора-строй» уже не явились. В связи с чем 11 октября краевой арбитраж прекратил производство по делу.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: иск  Аврора-строй  суд 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru