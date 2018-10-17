Атаку "Авроры" отбили

Арбитражный суд Приморского края прекратил производство по иску инвестиционно-строительной компании «Аврора-строй» к департаменту земельных и имущественных отношений администрации Приморского края. Застройщик хотел получить покрытый зеленью земельный участок на Эгершельде для целей жилищного строительства.

Как сообщала газета «Золотой Рог», ИСК «Аврора-строй», владельцами которой являются соратники одного из деятелей КПРФ в Приморье, намеревалась построить жилой дом в зеленой зоне по ул. Верхнепортовой неподалеку от МГУ им. НЕВЕЛЬСКОГО. После того, как краевой департамент земельных и имущественных отношений отказал ИСК «Аврора-строй» в предоставлении участка, организация обратилась в Арбитражный суд края. Суд дважды октлонял заявление строительной компании, но в конце августа дал ход делу.

На прошлое заседание, которое проходило 17 сентября, на утро после второго тура выборов губернатора Приморья, представители ИСК «Аврора-строй» не явились. Представитель департамента земельных и имущественных отношений края, в свою очередь, заявил ходатайство о привлечении к делу в качестве третьей стороны Корпорации развития Дальнего Востока. Выяснилось, что ИСК «Аврора-строй» с февраля 2018 года является резидентом Свободного порта. Ходатайство было удовлетворено.

Однако на прошлой неделе, накануне очередного заседания через канцелярию суда строительная компания заявила отказ от своих требований в полном объеме. На заседание представители ИСК «Аврора-строй» уже не явились. В связи с чем 11 октября краевой арбитраж прекратил производство по делу.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.