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Регистрация на Русский MeetUp будет открыта на самом ИТ-форуме
Для вновь прибывших участников будут работать стойки регистрации в течение трех дней мероприятия в кампусе ДВФУ
Зарегистрироваться на Русский MeetUp можно будет на месте проведения мероприятия. Специальные стойки регистрации для вновь прибывших участников будут работать в течение трех дней форума в кампусе ДВФУ на острове Русском.
Стойки регистрации будут функционировать 23-25 октября в кампусе ДВФУ (корпус А). Все желающие смогут пройти регистрацию на месте и получить бейдж участника, который дает возможность посещать все секции форума.
Напомним, Русский MeetUp – новое мероприятие в истории ИТ-форумов Дальнего Востока, которое впервые пройдет во Владивостоке 23-25 октября. Это обмен опытом, встречи и инновационные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.
Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru
Участников ждет насыщенная программа: 12 треков, более 60 секций, блоки по ИТ, маркетингу и бизнесу. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут лекции, семинары и мастер-классы по VR, AR и GameDev, Progressive Web Applications, кибербезопасности, машинному обучению от Nvidia, краудфандингу; соревнования по киберспорту и гик-тематике, конференция разработчиков VLDC, хакатон по фиджитал, Kaspersky CyberDay и многое другое. Ознакомиться с предварительной программой и узнать о главных спикерах форума можно здесь.
Организаторы адаптировали ее под индивидуальные интересы интернет-пользователей. Теперь у них появилась возможность составить персональное расписание в дни мероприятия.
Спикерами форума выступают приглашенные эксперты федерального и международного уровня. В их числе: евангелист коммуникационных технологий, инвестор, организатор международной конференции MoNage Джефф Пулвер (США), координатор проекта "Кибер Россия" Роман Поволоцкий (Москва), Google Developer Expert Алексей Коровянский (Омск), руководитель разработки клиентской части медиапроектов в Mail.ru Group Борис Ребров (Москва), основатель и генеральный директор школы креативного мышления ИКРА Василий Лебедев (Москва), Deep Learning R&D engineer в NVIDIA Дмитрий Коробченко (Москва) и др.
Также в рамках форума пройдет выставка высоких технологий.
Организаторами мероприятия выступают PrimaMedia, ДВФУ, дальневосточное представительство фонда "Сколково" и агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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