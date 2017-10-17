www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.09 р. 100 JPY: 51.07 р.
EUR: 67.3 р. 10 CNY: 86.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

"Сумотори" готовит первую партию китайских грузовиков FAW

17 Октября 2017, 18:20 | Приморье

ООО «Производственная компания «Юбо-Сумотори» (совместное предприятие группы компаний «Сумотори» и китайского автопроизводителя First Automobile Works, FAW) в конце 2017 года планирует выпустить первую партию грузовиков FAW, собранных в Артеме. Проект стал успешным благодаря преференциям режима Свободный порт Владивосток.

«Сегодня производство получило WMI код производителя, ввезены образцы продукции для сертификации, закуплено производственное оборудование, идет оформление зоны таможенного контроля. Первая производственная партия планируется к выпуску уже в конце 2017 года. Это стало реальным благодаря налоговым и таможенным льготам, до этого момента китайские партнеры даже не рассматривали такую возможность. По нашим подсчетам, за 10 лет мы сможем сэкономить порядка 131,2 млн рублей и сократить срок окупаемости на 3 года», - сказал гендиректор ГК «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.

В декабре 2016 года «Юбо-Сумотори» заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток.        

В рамках первого этапа проекта было создано СП и начата продажа грузовиков FAW, поставляемых из Китая. Объем инвестиций на первом этапе проекта составляет 28 млн рублей. Второй этап предусматривает сборку грузовиков FAW на площадях «Техцентра Сумотори» в городе Артеме. Плановый объем производства на стартовом этапе - до 2 тыс. тяжелых грузовых автомобилей в год. Третий этап предусматривает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей и создание нового завода. Линейка продукции: самосвал 6х4, самосвал 8х4, автобетоносмеситель 6х4 и бензовоз 6х4.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: faw  Сумотори 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru