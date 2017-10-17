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"Сумотори" готовит первую партию китайских грузовиков FAW
ООО «Производственная компания «Юбо-Сумотори» (совместное предприятие группы компаний «Сумотори» и китайского автопроизводителя First Automobile Works, FAW) в конце 2017 года планирует выпустить первую партию грузовиков FAW, собранных в Артеме. Проект стал успешным благодаря преференциям режима Свободный порт Владивосток.
«Сегодня производство получило WMI код производителя, ввезены образцы продукции для сертификации, закуплено производственное оборудование, идет оформление зоны таможенного контроля. Первая производственная партия планируется к выпуску уже в конце 2017 года. Это стало реальным благодаря налоговым и таможенным льготам, до этого момента китайские партнеры даже не рассматривали такую возможность. По нашим подсчетам, за 10 лет мы сможем сэкономить порядка 131,2 млн рублей и сократить срок окупаемости на 3 года», - сказал гендиректор ГК «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.
В декабре 2016 года «Юбо-Сумотори» заключила соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток.
В рамках первого этапа проекта было создано СП и начата продажа грузовиков FAW, поставляемых из Китая. Объем инвестиций на первом этапе проекта составляет 28 млн рублей. Второй этап предусматривает сборку грузовиков FAW на площадях «Техцентра Сумотори» в городе Артеме. Плановый объем производства на стартовом этапе - до 2 тыс. тяжелых грузовых автомобилей в год. Третий этап предусматривает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей и создание нового завода. Линейка продукции: самосвал 6х4, самосвал 8х4, автобетоносмеситель 6х4 и бензовоз 6х4.
Олег КЛИМЕНКО.
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