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Ты на тот причал не ходи…
Скандальный паром на Северную Корею не может встать у пассажирского терминала
Проект регулярного морского сообщения между Владивостоком и Северной Кореей, стартовавший 18 мая, продолжают преследовать напасти – вслед за истеричными нападками внешнеполитических ведомств США и Японии, обвинивших российскую сторону в нарушении санкций, собственники парома МanGyongBong столкнулись с, мягко скажем, недопониманием на родной земле. В итоге за все время работы линии было перевезено лишь около 350 человек.
В минувшее воскресенье судно вышло из порта Владивосток, но только с грузовой базой, без пассажиров. Перевозка пассажиров пока приостановлена из-за того, что оператор линии ООО «Инвестиционный Строительный Трест» («ИнвестСтройТрест», Владивосток) не может урегулировать вопрос со швартовкой судна у причала Морвоказала, где расположен пункт пропуска, через который должны оформляться прибывающие на морских судах иностранные туристы. Грузовые операции осуществляются у другого причала.
В начале сентября рейсы парома были приостановлены на неопределенное время из-за разногласий компании-оператора и ООО «Владивостокский морской терминал» (ВМТ), в аренде у которого находятся причалы Морского вокзала Владивостока. Парому запретили швартоваться у Морвокзала.
После этого генконсульство КНДР обратилось к теперь уже экс-губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой помочь с возобновлением морских рейсов между Владивостоком и северокорейским Раджином.
Досье "Золотого Рога": Паром ManGyongBong 92 назван в честь холма под Пхеньяном. Построен в 1992 году, чтобы праздновать 80-й день рождения КИМ Ир Сена. Длина судна – 101,9 метров, осадка – 5,9 метров. Судно способно взять на борт 193 туристов, к услугам пассажиров 39 кают разной классности. В трех трюмах можно разместить до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Насон - город прямого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем РФ. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган). Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получили статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса.
Руководство «ИнвестСтройТреста» со своей стороны направило открытое письмо вице-премьеру, Юрию ТРУТНЕВУ с просьбой разобраться в причинах приостановки работы паромной линии.
«В настоящее время (в середине сентября – Прим. авт.) теплоход ManGyongBong стоит в порту Раджин в непроизводительном простое, морская государственная граница в порту Владивосток для граждан КНДР, России, других стран закрыта по велению частной компании «Владивостокский морской терминал», - говорится в письме.
Гендиректор «ИнвестСтройТреста» Владимир БАРАНОВ отмечал, что его обращения в ряд госорганов, среди которых ФКУ «Росгранстрой» и управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю, остались без ответа.
Досье "Золотого Рога": ООО «ИнвестСтройТрест» зарегистрировано во Владивостоке в январе 2013 года специально для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности для его развития. Совладельцами компании на паритетных началах выступают гендиректор Владимир Баранов и Дмитрий ГРИНЕНКО (гендиректор ООО «Городская транспортная система», ГТС).
В ООО «ВМТ» заявили, что договор на обслуживание северокорейского судна прекратил действие 22 августа, так как ООО «ИнвестСтройТрест» отозвало полномочия своего представителя ООО «Лига Транзит».
«Переговоры с руководством ООО «Владивостокский морской терминал» продолжаются. Пока точный график заходов (во Владивосток) прорабатывается», - сказал заявил представитель «ИнвестСтройТреста».
В случае если собственникам парома не удастся урегулировать ситуацию с ООО «ВМТ», проект может оказаться экономически неэффективным, так как возить большой объем грузов на этом направлении невозможно.
«Есть договоренности насчет грузов - гуманитарная помощь и другие. Грузы есть, следующим рейсом что-то будет. Рыбопродукция - на Хуньчунь. Здесь логистика хорошая: Владивосток - Раджин, далее Раджин - Хуньчунь, то есть грузы будем возить китайской стороне. Из Владивостока в КНДР договариваемся возить муку и рис в мешках», - говорил в мае г-н Баранов.
По данным Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) ФТС, в 2016 году товарооборот региона с КНДР составил $8,2 млн. Основной объем - $7 млн - пришелся на Приморский край. По сравнению с 2915 годом товарооборот края с КНДР в 2016 году сократился на 17%. Экспорт уменьшился на 42% - до $3,9 млн, а импорт увеличился в 1,8 раз - до $3,1 млн. Сокращение экспорта произошло в основном за счет сокращения в 2,8 раза поставок нефти и нефтепродуктов из Приморья в КНДР - до $1,3 млн, рыбы и морепродуктов - на 14%, до $0,6 млн. Импорт вырос за счет поставок мороженой рыбы в 1,6 раза, до $2,8 млн.
Напомним, что на первых порах на пароме планировалось перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги) и Янцзы, российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Приморье и обратно на родину. Предполагается, что туристы по прибытии в Приморье будут находиться во Владивостоке два дня и одну ночь.
КНДР оказалась в числе 18 стран, граждане которых могут в упрощенном режиме оформлять электронные визы для въезда в Россию через пункты пропуска Свободного порта Владивосток. При этом туристы с теплохода без визы могут находиться только на территории свободной экономической зоны Расон.
Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский в свое время в запальчивости заявил, что паромный маршрут между Владивостоком и северокорейским Раджином наиболее востребован у китайских туристов.
«Это направление сейчас наиболее востребовано у китайских туристов, представителей Северной Кореи немного. Я оцениваю это направление очень позитивно, потому что цифры тоже говорят сами за себя», - отмечал г-н Миклушевский.
Увы, но экс-губернатор оказался плохим пророком. Без туристов проект малорентабелен, а китайцы предпочитают любоваться красотами Владивостока, а не Раджина.
Олег КЛИМЕНКО.
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