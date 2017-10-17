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Россельхозбанк включил Приморье в группу приоритетных регионов для наращивания объемов кредитования

17 Октября 2017, 14:00 | Приморье

Сельхозпроизводители и рыбацкие предприятия Приморского края с помощью системы субсидирования одного из ведущих банков страны смогут реализовать новые проекты по развитию производства и обеспечению края собственной продукцией. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между Россельхозбанком и администрацией края может быть подписано в ближайшее время.

На прошлой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО провёл рабочую встречу с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Алексеем ЖДАНОВЫМ. Стороны, в частности, обсудили меры поддержки регионального предпринимательства в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Андрей Тарасенко отметил, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства, однако на данный момент доля этой отрасли в валовом региональном продукте не превышает 5%.

«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою, приморскую, продукцию. Нужно строить птицефабрики, развивать животноводческие комплексы. И в этом мы надеемся на вашу поддержку. С помощью системы субсидирования Россельхозбанка мы сможем придать новый импульс развитию региона», – подчеркнул глава региона.

В настоящее время в крае реализуется Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы». В 2017 году из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства направлено 1,5 млрд рублей, из федерального - 1,7 млрд рублей. До 400 млн рублей в текущем году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозпроизводителей.

Алексей Жданов рассказал, что Россельхозбанк уже включил Приморский край в группу приоритетных регионов для наращивания объемов кредитования. По его словам, создана специальная рабочая группа по развитию деятельности банка в Приморье. Кроме того, на территории края работает филиал.

«Мы активно поддерживаем местных предпринимателей. Среди наши постоянных клиентов – и аграрии, и представители рыбного кластера. Банк постоянно развивает продуктовую линейку, у нас много инвестиционных идей, направленных на взращивание новых предпринимателей. Это очень важная часть нашей работы как государственного банка, и мы надеемся на тесное сотрудничество с администрацией края», – отметил Алексей Жданов.

Было подчеркнуто, что рыбная промышленность – это еще одно направление, развитие которого является приоритетным для региона. По словам врио Губернатора края, Приморье – один из субъектов, обладающих наибольшим количеством квот на добычу водных биоресурсов. Вместе с тем, региону явно не хватает мощностей по судостроению.

«Будем развивать и это направление. Все должно быть сосредоточено здесь – от добычи до производства», – заверил Андрей Тарасенко.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Россельхозбанк 



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