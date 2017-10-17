Дорожная отрасль Приморья выходит на новый уровень

Глава региона считает, что край находится в выгодной позиции с точки зрения привлечения инвесторов и не должен упустить эту возможность

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО предлагает реализовать часть проектов по развития дорожной отрасли края в форме государственно-частного партнерства (ГЧП). При этом глава региона считает, что потенциальным инвесторам стоит предоставлять уже готовый «набор» предложений.

Вопросы программы развития дорожной отрасли и хода реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» были рассмотрены на совещании под руководством Андрей Тарасенко и с участием первого вице-губернатора Приморского края Василия УСОЛЬЦЕВА, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра ШВОРЫ, его заместителя Дмитрия ДЕМЕНТЬЕВА и и.о. директора АО «Примавтодор» Дмитрия ГОРЛОВА.

Андрей Тарасенко поднял один из самых острых вопросов – состояние краевых дорог, которые были размыты наводнениями в прошлом и текущем году.

Александр Швора доложил, что в результате прошлогоднего тайфуна «Лайонрок» пострадало 549 километров дорог и 32 искусственных сооружения. На сегодняшний день закончены работы по всем пострадавшим тогда дорогам, кроме двух наиболее сложных участков в Лазовском и Ольгинском районах. До конца года планируется восстановить девять мостов.

В августе этого года в ходе наводнения было повреждено 144 километра дороги в шести муниципальных образованиях.

«До конца текущего года доведем дороги до нормативного состояния. Всего осталось восстановить около 20 километров. Именно до норматива, проезды по ним есть», – отчитался директор департамента.

Также в ходе совещаниях был поднят вопрос строительства нового моста через реку Литовка, на участке, где сейчас возведена понтонная конструкция. Александр Швора доложил, что работы по строительству нового сооружения займут не так много времени, сложности возникли с проектированием объекта.

«Был заключен контракт, предусмотрены деньги на финансирование. Московский подрядчик не выполнил обязательства. Мы вынуждены были контракт расторгнуть. Сейчас хотим эту компанию включить в список недобросовестных подрядчиков, обратились в суд. Вместе с тем уже перезаключили контракт, новый подрядчик выполняет работу оперативно, взаимодействуют плотно с департаментом. До конца октября планируем с документацией зайти в экспертизу, чтобы в этом году получить проект и выставиться на торги. Будем просить экспертизу быстрее нам сделать. Построить этот объект сможем примерно за восемь месяцев», – сообщил он.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что намерен переговорить с УФАС по вопросу ужесточения требования к компаниям, заявляющимся на такие объекты.

Обсудили в ходе встречи вопрос строительства новых дорог. Качественное обновление дорожных артерий Приморья предусмотрено Государственной программой Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2020 годы».

В этом году продолжается строительство объектов инфраструктуры территорий опережающего развития и автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный.

«Сейчас работаем над участком с 18 по 43 километры, это один из самых сложных участков, вдоль моря идет, по слабому основанию. Участком предыдущим мы сильно разгрузили Артем. Сейчас делаем дорогу в обход Шкотово, Смоляниново, Романовки. Выходим на Царевке, перед Большим Камнем. Срок окончания – 2020 год. Стоимость работ – 21 млрд рублей. Софинансирование 88% на 12% с федерацией. Планируем также запустить проект по 43-83 километрам. Это следующий участок дороги, который заканчивается за Фокино, обойдем Большой Камень и Фокино, этим участком снимем основную нагрузку с трассы перед Находкой», – доложил Александр Швора

Еще один объект в рамках международного транспортного коридора «Приморье-1» – дорога Уссурийск–Пограничный–Госграница, реконструкция которого была начата, но приостановлена в связи с не подтверждением средств из федерального бюджета. Продолжить работы планируется в следующем году, а в перспективе и сделать обход Уссурийска.

Также на совещании говорили о перспективных проектах ремонта шаморовской трассы и строительства дороги в рамках проекта «Синяя сопка», которая позволила бы существенным образом сократить расстояние до Находки. Как отметил Василий Усольцев, на данной территории есть большой объем земли для освоения, в частности под малоэтажное строительство.

Андрей Тарасенко высказал предложение реализовать часть проектов в форме государственно-частного партнерства с китайскими инвесторами

«Мы можем предложить им ГЧП, но с условием строительства второго объекта. То есть даем дорогу и землю под строительство микрорайона, например», – предложил глава региона.

Он акцентировал, что сейчас Приморье находится в выгодной позиции с точки зрения привлечения инвесторов и не должно упустить эту возможность.

«Строительный бизнес на северо-западе и в центральной части России сейчас немного остановился, компании ищут, куда идти. Стройки многие закончились, огромные силы освобождаются – уходят из Москвы и Питера. Надо привлекать сюда всех добросовестных подрядчиков, которые проявили себя на крупных дорожных проектах. Подготовьте мне презентации по каждому проекту, который мы сможем реализовать на условиях ГЧП – построить социально значимые дороги за счет инвестора. Позовем сюда в ноябре строителей с северо-запада, сербов, хорватов, китайцев, весь рынок строительный, который есть в России», – дал поручение профильному департаменту Андрей Тарасенко.

На фото: Качественное обновление дорожных артерий Приморья ведется в соответствие с графиком. Фото автора.

Сергей КУЗЬМИН.