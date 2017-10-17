Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Комфорт приходит в Приморье
Благоустройство дворов проходит в 58 городах и поселениях региона
В 2017 году по поручению президента в городах и поселениях Приморья начался ремонт дворовых территорий. Во многих муниципалитетах первая часть ремонта вышла на финишную прямую, поэтому журналисты и эксперты ОНФ проконтролировали качество этих работ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Так, в пос. Многоудобное в этом году сделали дорогу около многоквартирного дома по улице Зальпе, 1. По желанию населения, она была сделана из бетона, кроме этого для сельчан руководство поселка установило около дома несколько лавочек. Сами же жители планируют участвовать в программе и в следующем году, они хотят, чтобы им установили детскую площадку.
В г. Большой Камень успели завершить ремонт нескольких придомовых территорий. К примеру, сразу перед несколькими домами по улице Академика Курчатова положили асфальт, а перед домами 18 и 20 по улице Маслакова установили новые бордюры в следующем году, там планируют положить асфальт. В центральном парке города, где уже начали класть новую брусчатку, в 2018 году останется асфальтировать несколько тропинок, привести в порядок лавочки и установить детскую площадку.
Также дорогу сделали перед домом по улице Белашева 3 в г. Фокино. Кроме этого установили новые лавочки рядом с каждым подъездом.
Как отметила эксперт ОНФ Анна Александровна, приятно, что люди участвуют в этой программе. Обсуждение проектов происходит при большом количестве жителей, кроме этого проекты заслушивают на общественных советах городов.
«Активность людей очень высокая, а для нашей программы это самое главное. Сам проект называется «Комфортная городская среда», и в первую очередь он направлен на самих людей, которые проживают на территориях, где планируется ремонт. Поэтому они должны выбирать, что им сделать рядом с домом в этом цель программы», - отметила Анна Александровна.
Напомним, по поручению президента России Владимира ПУТИНА в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».
Цель проекта – создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2022 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворов и общественных зон – центральных улиц, площадей и скверов.
Участниками проекта в Приморье являются 58 городов и поселений. В 2017 году планируется благоустроить 289 дворов, 6 парков и 59 общественных территорий (скверов, площадей, пешеходных площадок).
С 2018 по 2022 годы планируется благоустроить еще 980 объектов в городах и поселках Приморского края.
Иван КРЫШАН. Фото автора.
Новости тематики
- Комфорт приходит в Приморье
- В новый год с качественным ремонтом
- В столице Приморья - большой ремонт дорог
- Уссурийск от наводнений защитит новая дамба
- Во Владивостоке все больше уютных двориков
- В Приморье оштрафованы управляющие компании
- Во Владивостоке сквер на Корабельной Набережной оденут в гранит и камень
- Владивосток обновят к октябрю
- Нет мзды – нет воды!
- Асфальт - на дороги, траву - на газоны
Новости раздела
- Россельхозбанк включил Приморье в группу приоритетных регионов для наращивания объемов кредитования
- Регистрация на Русский MeetUp будет открыта на самом ИТ-форуме
- Дорожная отрасль Приморья выходит на новый уровень
- Комфорт приходит в Приморье
- Генеральная репетиция "процесса века"
- Из Свободного порта получился Голливуд
- 1000 литров топлива в подарок
- "Восток-1" совершенствует технологии лова
- Главная ярмарка Приморья будет работать два дня
- В Свободном порту Владивосток стартовали 25 бизнес-проектов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Одна из успешных компаний Приморского края признана банкротом
- "Это любопытное назначение"
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
- "Восток-1" совершенствует технологии лова
- Один из крупнейших портов Приморья сменил руководителя
- Власти готовятся к валу краж с банковских счетов граждан
- Верховный суд: доверенность на машину может быть и устной
- "Дело Пушкарева", похоже, больше никому не нужно
- На Чукотке модернизируют морской порт "Беринговский"
- В новый рыбоперерабатывающий завод на Камчатке инвестор планирует вложить около 550 млн рублей