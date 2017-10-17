www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.09 р. 100 JPY: 51.07 р.
EUR: 67.3 р. 10 CNY: 86.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

Комфорт приходит в Приморье

17 Октября 2017, 12:40 | Приморье

Благоустройство дворов проходит в 58 городах и поселениях региона

 

В 2017 году по поручению президента в городах и поселениях Приморья начался ремонт дворовых территорий. Во многих муниципалитетах первая часть ремонта вышла на финишную прямую, поэтому журналисты и эксперты ОНФ проконтролировали качество этих работ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Так, в пос. Многоудобное в этом году сделали дорогу около многоквартирного дома по улице Зальпе, 1. По желанию населения, она была сделана из бетона, кроме этого для сельчан руководство поселка установило около дома несколько лавочек. Сами же жители планируют участвовать в программе и в следующем году, они хотят, чтобы им установили детскую площадку.

В г. Большой Камень успели завершить ремонт нескольких придомовых территорий. К примеру, сразу перед несколькими домами по улице Академика Курчатова положили асфальт, а перед домами 18 и 20 по улице Маслакова установили новые бордюры в следующем году, там планируют положить асфальт. В центральном парке города, где уже начали класть новую брусчатку, в 2018 году останется асфальтировать несколько тропинок, привести в порядок лавочки и установить детскую площадку.

Также дорогу сделали перед домом по улице Белашева 3 в г. Фокино. Кроме этого установили новые лавочки рядом с каждым подъездом.


 

 

 

 

 

 

Как отметила эксперт ОНФ Анна Александровна, приятно, что люди участвуют в этой программе. Обсуждение проектов происходит при большом количестве жителей, кроме этого проекты заслушивают на общественных советах городов.

«Активность людей очень высокая, а для нашей программы это самое главное. Сам проект называется «Комфортная городская среда», и в первую очередь он направлен на самих людей, которые проживают на территориях, где планируется ремонт. Поэтому они должны выбирать, что им сделать рядом с домом в этом цель программы», - отметила Анна Александровна.

Напомним, по поручению президента России Владимира ПУТИНА в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Цель проекта – создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2022 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворов и общественных зон – центральных улиц, площадей и скверов.

Участниками проекта в Приморье являются 58 городов и поселений. В 2017 году планируется благоустроить 289 дворов, 6 парков и 59 общественных территорий (скверов, площадей, пешеходных площадок).

С 2018 по 2022 годы планируется благоустроить еще 980 объектов в городах и поселках Приморского края.

Иван КРЫШАН. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: жкх  благоустройство 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru