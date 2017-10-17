Комфорт приходит в Приморье

Благоустройство дворов проходит в 58 городах и поселениях региона

В 2017 году по поручению президента в городах и поселениях Приморья начался ремонт дворовых территорий. Во многих муниципалитетах первая часть ремонта вышла на финишную прямую, поэтому журналисты и эксперты ОНФ проконтролировали качество этих работ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Так, в пос. Многоудобное в этом году сделали дорогу около многоквартирного дома по улице Зальпе, 1. По желанию населения, она была сделана из бетона, кроме этого для сельчан руководство поселка установило около дома несколько лавочек. Сами же жители планируют участвовать в программе и в следующем году, они хотят, чтобы им установили детскую площадку.

В г. Большой Камень успели завершить ремонт нескольких придомовых территорий. К примеру, сразу перед несколькими домами по улице Академика Курчатова положили асфальт, а перед домами 18 и 20 по улице Маслакова установили новые бордюры в следующем году, там планируют положить асфальт. В центральном парке города, где уже начали класть новую брусчатку, в 2018 году останется асфальтировать несколько тропинок, привести в порядок лавочки и установить детскую площадку.

Также дорогу сделали перед домом по улице Белашева 3 в г. Фокино. Кроме этого установили новые лавочки рядом с каждым подъездом.

























Как отметила эксперт ОНФ Анна Александровна, приятно, что люди участвуют в этой программе. Обсуждение проектов происходит при большом количестве жителей, кроме этого проекты заслушивают на общественных советах городов.

«Активность людей очень высокая, а для нашей программы это самое главное. Сам проект называется «Комфортная городская среда», и в первую очередь он направлен на самих людей, которые проживают на территориях, где планируется ремонт. Поэтому они должны выбирать, что им сделать рядом с домом в этом цель программы», - отметила Анна Александровна.

Напомним, по поручению президента России Владимира ПУТИНА в стране стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Цель проекта – создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2022 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворов и общественных зон – центральных улиц, площадей и скверов.

Участниками проекта в Приморье являются 58 городов и поселений. В 2017 году планируется благоустроить 289 дворов, 6 парков и 59 общественных территорий (скверов, площадей, пешеходных площадок).

С 2018 по 2022 годы планируется благоустроить еще 980 объектов в городах и поселках Приморского края.

Иван КРЫШАН. Фото автора.