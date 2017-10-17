Генеральная репетиция "процесса века"

Показания свидетелей по уголовному делу Пушкаревых-Лушникова «пришили» к арбитражному делу «Востокцемента»

На минувшей неделе стало известно, что временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев закончил ознакомление с материалами уголовного дела в отношении себя, своего брата Андрея ПУШКАРЕВА, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА. Но, как выяснилось, данные материалы уже использовались в арбитражном процессе, где холдинг «Востокцемент» пытался оспорить - правда, пока безуспешно - решение краевого управления Федеральной антимонопольной службы.

Пока сторонники опального мэра готовились праздновать отставку Владимира МИЛУШЕВСКОГО с поста губернатора, Арбитражный суд Приморского края опубликовал текст решения по делу, связанному с закупкой инертных строительных материалов для нужд МУП «Дороги Владивостока». Факт ограничения конкуренции в этой сфере, как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», судьи сочли доказанным. Однако более важным представляется тот факт, что при повторном рассмотрении арбитражного дела в качестве доказательств ограничения конкуренции были представлены письменные показания из уголовного дела Игоря и Андрея Пушкаревых, датированные концом 2016 - началом 2017 года. Кроме того, появились новые свидетели из числа действующих чиновников краевой и городской администраций.

Мэр стал аффилированным

В опубликованном 3 октября решении Арбитражного суда Приморского края сделан акцент на аффилированность главы Владивостока и холдинга «Востокцемент», то есть на родственные связи между Игорем Пушкаревым и его братом. И в целом роли опального градоначальника в сомнительных, по версии краевого управления ФАС, сделках сказано гораздо больше, чем в предыдущих судебных актах. «ООО «Востокцемент», ОАО «Спасскцемент», ОАО «Теплоозерский цементный завод», ОАО «СКАЦИ», ОАО «Владивосткский бутощебеночный завод», ОАО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «Трилитон» находятся под контролем главы администрации города Владивостока Пушкарева И.С., выступают на товарных рынках как единый хозяйствующий субъект, действуют в едином экономическом интересе и передают друг другу обязательные для исполнения указания», - говорится в решении суда.

Переводя тезис о влиянии Игоря Пушкарева на работу подконтрольных его родственникам предприятий из разряда предположений в разряд установленных судом фактов (которые наверняка пригодятся при рассмотрении уголовного дела Пушкаревых-Лушникова, где в силу положений УПК и АПК РФ решение АС Приморья не будет ставиться под сомнение), арбитраж сослался на положения федерального закона «О защите конкуренции», где под контролем понимается «возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом».

Доказанная, по мнению судей АС Приморского края, аффилированность Игоря Пушкарева с ООО «Востокцемент» и находящимися под управлением последнего хозяйствующими субъектами, дала основание квалифицировать сделки, в которых участвует администрация Владивостока, Управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока, МУПВ «Дороги Владивостока, ООО «Востокцемент» и находящиеся под его управлением хозяйствующие субъекты, как «сделки, совершенные при наличии конфликта интересов с личной заинтересованностью главы городской администрации и, как следствие, сделками, преследующими единый экономический интерес».

Прокуратура Приморского края в ходе рассмотрения дела согласилась с наличием сговора, ограничивающего конкуренцию на рынке услуг в сфере дорожной деятельности и благоустройства, а также при реализации инертных строительных материалов. Данные обстоятельства, по мнению прокуратуры, подтверждаются размером суммы денежных средств, безальтернативно полученных МУПВ «Дороги Владивостока» по результатам проводимых торгов без какого-либо существенного снижения начальной (максимальной) цены, а также условиями, обозначенными в конкурсной документации.

Повторное рассмотрение дела № А51-26145/2015 о якобы имевшем место ограничении конкуренции при закупках материалов для нужд МУПВ «Дороги Владивостока» началось летом 2017 года. Постановление о повторном рассмотрении дела в марте вынес Арбитражный суд Дальневосточного округа, отменивший более ранние решения АС Приморского края и Пятого арбитражного апелляционного суда, которыми требования истца, компании «Востокцемент», об отмене спорных решений краевого УФАС от 2015 года, были удовлетворены.

Известные свидетели

В решении суда отмечено, что все вышеуказанные обстоятельства достоверно подтверждены объяснениями лиц, опрошенных в ходе доследственной проверки. Однако в качестве контраргументов исковым требованиям «Востокцемента» в судебном заседании были вновь использованы не только ранее письменные показания упоминавшихся ранее лиц - Дмитрия ДЕМЕНТЬЕВА (экс-директор МУП «Дороги Владивостока», в настоящее время - заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края), экс-председателя комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Вадима ГЛАЗУНОВА и экс-директора компании «Дальэнергомаш», с которой мэрия Владивостока судилась после срыва сроков строительства дороги Снеговая - Горностай, Александра ШТЕЙНИКОВА, но и показания действующего вице-мэра Владивостока Леонида ВИЛЬЧИНСКОГО (в деле фигурирует протокол допроса свидетеля Вильчинского Л.П. от 15.02.2017).

«Аналогичные пояснения дал Вильчинский Л.П., согласно которых глава города Владивостока Пушкарев И.С. высказывал мнение о том, что ремонтом, реконструкцией и строительством дорог на территории Владивостока должны заниматься надежные организации, назвав МУПВ «Дороги Владивостока», на которое можно повлиять, при этом Пушкарев И.С. давал указание о необходимости укрепления лотов и процентов обеспечения контрактов, авансирование контрактов, чтоб мелкие компании не могли осилить объем работ и не могли внести обеспечение контрактов», - говорится в судебном акте (орфография и пунктуация сохранены).

Упомянутые в качестве доказательств ограничения конкуренции при закупке стройматериалов для нужд МУП показания Леонида Вильчинского и еще ряда свидетелей датированы концом 2016 - началом 2017 года, то есть собирались они уже после ареста Игоря и Андрея Пушкаревых. Также к делу была приложена документация МУПВ «Дороги Владивостока» и многочисленные договора поручительства между ОАО «Спасскцемент» и МУПом. Более того, из текста судебного решения косвенно следует, что «козыри» ФАС и прокуратуры в арбитражном процессе являются ничем иным, как материалами уголовного дела Пушкаревых-Лушникова: возражения заявителей в части использования в качестве доказательств материалов уголовного дела, судом были отклонены.

«Доказательствами по делу о нарушении антимонопольного законодательства могут служить и полученные в установленном законом порядке доказательства по уголовным делам, переданные в антимонопольный орган… При этом необходимые материалы (копии материалов) уголовных дел могут использоваться в качестве доказательств по делам о нарушении антимонопольного законодательства вне зависимости от наличия или отсутствия приговора по уголовному делу, поскольку в рамках производства по антимонопольному делу устанавливается факт наличия или отсутствия нарушения антимонопольного законодательства, а не факт совершения преступления или виновность лица в совершении преступления», - отмечено в решении АС Приморья от 3 октября.

Добавим, что мэрия Владивостока еще в конце сентября, после оглашения резолютивной части решения АС Приморского края, заявляла о намерении обжаловать его в апелляционной инстанции.

Мария КОВАЛЕВА.