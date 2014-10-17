В Приморье эксперты обсудили новый законопроект о налогах

Члены Общественного экспертного совета по привлечению инвестиций обсудили изменения в закон «О налоге на имущество организаций». Эксперты дали рекомендации по совершенствованию документа.

Так, было внесено предложение по организации контроля за формированием кадастрового перечня имущества и его пополнением.

Предполагается, что с 2015 года владельцы офисов и торговых комплексов будут оплачивать налог на имущество с кадастровой стоимости своих помещений, а не балансовой как было раньше. Закон не будет распространяться на промышленные предприятия. Такие нововведения разработаны в соответствии с изменениями, внесенными Правительством РФ в Налоговый Кодекс.

Планируется, что налоговая ставка на 2015 год будет установлена в размере 0,3 процентов с ежегодным повышением до двух процентов к 2019 году.

Директор инвестиционного агентства Приморского края Антон Родионов внес свое предложение о снижении административной нагрузки на бизнес.

«Чтобы у бухгалтерии было меньше отчетности, сведения по этому налогу предлагаю сдавать раз в год. Для субъектов малого и среднего предпринимательства это важно, потому что зачастую они работают маленьким штатом», - отметил Антон Родионов.

В ходе обсуждения члены совета сошлись во мнении, что расчет налоговой базы должен производиться по кадастровой, а не рыночной стоимости.

«Сейчас задача – сформировать поток местных налогов для поддержания инфраструктуры. Я лично противник повышения налогов, но здесь мы выравниваем права субъектов на рынке. Да и кадастровая оценка ниже рыночной в большинстве случаев», - отметил заместитель председателя совета Денис Сарана.

Эксперты считают важным сохранить сниженную до 0,3 процентов налоговую ставку в первый год и ее постепенное увеличение в течение пяти лет для всех вновь построенных объектов. По их мнению, это позволит стимулировать инвестиции в строительство.

По словам директора департамента экономики и стратегического развития Приморского края Николая Дубинина субъект имеет право устанавливать максимальную ставку - 2,2 процента.

«Мы предлагаем ввести ставку в размере 0,3 процента. Это достаточно безболезненно и у нас еще есть время поправить законопроект», - отметил он.

Напомним, плательщиками налога также станут организации, находящиеся на спецрежимах – упрощенной системе налогообложения и едином налоге на вмененный доход, которые сейчас освобождены от уплаты этого налога. Кроме того, законопроектом предусмотрена льгота в виде уменьшения налоговой базы на 20 процентов кадастровой стоимости каждого объекта недвижимого имущества.

В настоящее время проходят общественные слушания законопроекта и принять участие в публичном обсуждении законопроекта может любой гражданин, направив свои предложения в департамент экономики и стратегического развития по электронной почте orv@primorsky.ru .

Также на рассмотрение экспертного совета был вынесен вопрос о создании сайта инвестиционного агентства и инвестиционного портала Приморского края. Было принято решение сформировать рабочую группу и до 10 ноября предоставить замечания к техническому заданию инвестиционного агентства. В состав рабочей группы уже вошли 4 члена экспертного совета по привлечению инвестиций.

ZRPRESS.RU, Владивосток.