Бизнес-климат в Приморье эксперты сочли приятным

Приятнее всего бизнес-климат на Дальнем Востоке, несмотря на наводнения и изолированность, а суровее всего - в обеих столицах, несмотря на десятки программ поддержки бизнеса и развитую инфраструктуру, - сообщает РБКdaily.

К таким результатам привело впервые представленное сегодня исследование - аналог Doing Business. Его автор, глава фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон, считает себя синоптиком, россиян - полными иллюзий, а бизнес-климат - культурой.

Опрос был проведен среди 65,8 тысяч респондентов в 75 субъектах России из 83. Рейтинг составлен на основе опроса бизнесменов и их окружения, а потому субъективен.

«Положение региона в рейтинге связано не только с тем, какова объективная ситуация с бизнесом в регионе, а еще и с требовательностью жителей этого региона», говорит Александр Ослон.

Согласно опросу жители Дальнего Востока бизнес-климатом довольны. В группе регионов-отличников «Пульса бизнеса» оказались шесть из девяти субъектов Дальнего Востока: Амурская и Сахалинская области, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, а также Якутия.

Г-н Ослон предположил, что так могло сложиться благодаря динамично развивающимся соседям ДВФО - Китаю, Корее и Японии. А глава АСИ Андрей Никитин отметил, что доля желающих заниматься бизнесом людей в Приморском крае вдвое выше, чем в среднем по стране.

По словам г-на Никитина, собранный материал позволит АСИ эффективнее работать над улучшением бизнес-среды в регионах. Одним из способов сделать это станет создание фондов поддержки бизнеса по примеру московского.

ZRPRESS.RU, Владивосток.