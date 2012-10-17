Строительство зернового терминала в Приморье оценивается в 7 млрд рублей

Советник генерального директора ОЗК Дмитрий ГРАНТ: Мы не можем построить маленький терминал, мы пойдем на риск и сразу построим объем перевалки до 10 млн тонн в год.

Россия может увеличить экспорт российского зерна на рынки Азии с нынешних 70 тыс. тонн до 10 млн тонн, но для этого нужны перевалочные мощности на Дальнем Востоке. Зерновой терминал мощностью перевалки до 10 млн тонн в год, который ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) и ООО «Дальпорт» (входит в группу «Сумма») планируют построить в Зарубино, в значительной степени решит проблему. Эксперты отмечают, что экономическая целесообразность строительства зернового терминала на Дальнем Востоке определяется не только транспортными тарифами, но и вопросами спроса.

«В этом регионе (Дальний Восток) имеются стивидоры, которые занимаются перевалкой зерна по «прямому варианту» (вагон - судно - Прим. «ЗР»). Но нет ни одного специализированного терминала. И чтобы был смысл в них вкладываться, надо принять государственное решение на долгосрочной основе по перевозкам в направлении дальневосточных портов. Потому что самый ближний основной потенциал для них - это перевозка сибирской пшеницы от Красноярска. А это расстояние в нынешних условиях делает перевозки нерентабельными. Между тем Дальний Восток имеет «под боком» крупнейшие рынки для сбыта зерна, и потому там есть огромный потенциал для развития», - сообщил президент Российского Зернового Союза Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ в интервью Portnews.

Как заявил в рамках делового саммита АТЭС Владимир ПУТИН, Россия к 2020 году планирует в два раза увеличить экспорт зерна. «Россия вносит и будет вносить значительный вклад в стабильные поставки продовольствия на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.Сейчас наш экспортный потенциал где-то 15, а то и 20 миллионов тонн зерна. По оценкам специалистов, к 2020 году наша страна будет ежегодно производить 120-125 млн тонн зерна, и это увеличит ее экспортные возможности до 30-35, а то и до 40 млн тонн», - сказал Путин.

«Привлекли крупнейшего проектировщика, это голландская компания, они разработали ТЭО и сделали оптимизацию точек размещения. Мы обследовали 16 точек размещения. На сегодняшний день мы определились: это будет порт Зарубино на юге Приморского края», - сообщил советник генерального директора ОЗК Дмитрий ГРАНТ, выступая на «Зерновом форуме Сибири-2012» в Новосибирске.

Строительство терминала оценивается в 7 млрд рублей. Проектная мощность перевалки - 10 млн тонн в год.

«Инвестиции очень большие - стоимость около 7 млрд рублей будет по сегодняшним ценам строительства. Мы не можем построить маленький терминал, мы пойдем на риск и сразу построим объем перевалки до 10 млн тонн в год. Причем с возможностью реверсивной перевалки сельскохозяйственных культур: до 8 млн тонн в год на экспорт и до 2 млн на внутреннюю территорию», - сказал Дмитрий Грант.

Первую очередь терминала планируется ввести к 2015 году, ее мощность составит до 6 млн тонн в год. Вторая очередь мощностью до 10 млн тонн будет введена к 2017 году.

«Мы, пуская вторую очередь, будем загружать терминал в объемах, далеких от 100%. Но инфраструктура будет адекватной и позволит создать условия вывоза зерна. Выход на полную мощность произойдет к 2020 году. Наши специалисты проработали возможности загрузки такого терминала, считаем риск оправданным», - добавил советник гендиректора ОЗК.

При формировании грузовой базы терминала компания рассчитывает на сибирские регионы, прежде всего Алтайский край, Новосибирскую и Омскую области.

«Максимальный потенциал - это именно Новосибирская область. К 2015 году область сможет экспортировать до 1 млн тонн зерна и к 2020 году нарастить экспорт более чем в 2 раза. Особые надежды возлагаем на Алтайский край, трехкратный рост ожидается для Омской области», - сказал Грант.

Досье "ЗР": ОАО «Объединенная зерновая компания» - государственная агропромышленная компания, созданная в соответствии с указом президента РФ от 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК правительство передало пакеты акций 30 предприятий, которые находятся в 18 регионах страны. В настоящее время ОЗК частично приватизируется. В конце июля ФСФР зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций ОЗК, размещаемых путем закрытой подписки в пользу ООО «Инвестор» (входит в группу «Сумма»). Группа «Сумма» - диверсифицированный холдинг, объединяющий активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В перечень активов инвестгруппы входят ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ОАО «Первая горнорудная компания», «Сумма телеком» и ряд других предприятий. Основатель и акционер компании Зиявудин Магомедов.

В рамках делового саммита АТЭС было объявлено, что проект строительства группой «Сумма» Дальневосточного зернового терминала прокредитует Внешэкономбанк, общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 8 млрд рублей.

Проект предполагается реализовать двумя этапами: к 2015 году будет построен пункт перевалки зерна мощностью в 6 млн тонн зерна в год, а в следующие два года мощности будут увеличены до 10 млн тонн зерна.

Председатель правления ВЭБа Владимир ДМИТРИЕВ отметил, что объем кредита пока не определен. При этом он сообщил, что «по практике проектного финансирования не менее 20% должно быть инвестировано самой группой «Сумма», а остальное прокредитует ВЭБ».

Отметим, что ООО «Морской порт Новая Советская Гавань» (дочерняя компания ОАО «Росагроснаб», Москва) намерено построить экспортный зерновой терминал мощностью 2,5 млн тонн в год в Хабаровском крае. Еще один проект по строительству зернового терминала мощностью до 3 млн тонн предлагалось реализовать во Владивостокском морском торговом порту (собственником которого в ближайшее время может стать группа «Сумма» - Прим. авт.), однако в дальнейшем это направление было признано бесперспективным.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог".