Хлебопеки Приморья обеспокоены опережающим ростом цен на муку

Представители Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий приняли участие во встрече с официальной делегацией из Алтайского края. В ходе диалога обсуждалась поставка в Приморье алтайской муки - вопрос, особенно актуальный в связи с опережающим ростом стоимости сырья для хлебопекарных предприятий региона.

Годовые объемы потребления муки, используемой в производстве хлеба и хлебобулочных составляют в Приморье около 60 тыс. тонн, примерно половина приходится на массовые сорта продукции. При этом, по словам представителей Алтая, Приморье входит в тройку крупнейших потребителей муки, производимой в этом регионе. Детальным предметом диалога стало обсуждение возможностей поставки алтайского сырья в условиях складывающейся в настоящее время сложной ситуации на продовольственном рынке.

Как сообщила собравшимся руководитель ЗАО «Третьяковский элеватор» Татьяна ШУТОВА, в Алтайском крае в последние месяцы произошел значительный рост цен на муку. «Причиной послужил продовольственный кризис в мире, кроме того из-за засухи в Сибири в регионе выгорели значительные площади посевов. Мельницы работают буквально с колес, сырья для бесперебойной работы не хватает. Переработчики получают лишь небольшие объемы зерна, которых достаточно лишь на неделю-другую. Существует тревожная тенденция: крестьяне, чувствуя ситуацию на рынке продовольственной пшеницы, не хотят сдавать зерно. При том, что цены на него уже достигли уровня, которого никто не ожидал», - сообщила она.

Представители алтайских производителей затруднились спрогнозировать - насколько до нового года могут подняться закупочные цены на зерно и производимую из него муку. Сейчас «Третьяковский элеватор» сырье на переработку получает по 9,9 тыс. рублей за тонну, сельхозпроизводители называют новый «ценовой» потолок в 12-16 тыс. рублей за тонну. Это означает, что мука у производителей в Алтае превысит в цене уровень 20 тыс. рублей за тонну. Это очень тревожит приморских хлебопеков. Только за сентябрь 2012 года рост цен на муку, которую получают хлебопекарные предприятия Приморского края, составил 9,6-12,4%. Это вынуждает пекарей вновь переписывать ценники на свою продукцию.

Ударом по региону назвали производители хлеба отмену с 1 июля 2012 года льготного тарифа на перевозку сырья из Сибири для хлебопекарной промышленности Приморья железнодорожным транспортом. После того, как в 2010 году было закрыто единственное мукомольное предприятие в Уссурийске, в крае нет возможностей для самостоятельной переработки зерна.

В ходе встречи обсуждались возможные действия, которые могли бы смягчить социальные последствия от роста цен на муку и хлеб в Приморье. В частности, и алтайцы, и приморцы видят реальную возможность ценового регулирования в установлении льготных железнодорожных тарифов на поставку продукции мукомольной промышленности из Сибири на Дальний Восток.

Кроме того, участники совещания поддержали идею об адресной поддержке социально уязвимых групп населения, когда малоимущие семьи получают компенсацию государства на приобретение наиболее востребованных продуктов питания.

Приморье и Алтай – партнеры навек

Делегацию Алтайского края возглавлял председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Иван ЛООР. «Приморский край мы рассматриваем как плацдарм для продвижения своей продукции не только в восточные регионы нашей страны, но и в страны Юго-Восточной Азии, рынки которых мы бездарно потеряли с распадом Советского Союза. Приморье хоть и находится почти в полтора раза дальше от Алтайского края, чем Москва, ваш регион для нас является стратегическим партнером», - сказал он на встрече делегации с приморскими партнерами.

Сотрудничество между двумя регионами сложились давно. И даже два года тому назад было подписано соответствующее соглашение, которое принесло Алтайскому краю рост объема вывозимой продукции в Приморье на 19,1%. Сегодня межрегиональный товарооборот составляет 843,5 млн рублей, из которых 99,8% - это поставки продуктов и товаров в одном направлении - из Алтая в Приморье. В тоже время объем ввозимой из Приморья продукции в Алтайский край (в основном рыба и продукты ее переработки) в прошлом году сократился в 10 раз и составил всего лишь 1,7 млн рублей.

Тем не менее, взаимный интерес к развитию деловых отношений между двумя регионами остается довольно высоким. Приморье входит в тройку субъектов РФ - основных потребителей алтайской муки и, как заметил вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО, каждая вторая булка хлеба выпекается в нашем крае именно из этой муки. Приморский край в свою очередь, активно развивающий и продвигающий свои инвестиционные проекты, готов к более тесному сотрудничеству с сибирским регионом.

«Сегодня мы с гордостью можем сказать, что большинство крупного бизнеса, как российского, так и зарубежного, находится у нас на территории края, - сказал первый вице-губернатор Сергей СИДОРОВ, представляя проекты, которые реализуются в Приморье. - По мнению журнала Forbes, наш край является одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России. Владивосток после Краснодара и Сочи, не считая двух столиц, является самым удобным городом для ведения бизнеса».

Помимо крупных проектов, о которых рассказал первый вице-губернатор, представители приморского бизнеса поделились своими планами и намерениями развития производства и торговли в Сибири с потенциальными алтайскими партнерами. Они касались не только рыбной отрасли, но лесной, молочной, мясной и других отраслей.

«Нам интересна Сибирь тем, что дает возможность дальше развиваться и конкурировать с Пепси-Колой, - сказал коммерческий директор УК «Славда» Вячеслав ПЛУТ. - На Дальнем Востоке нам это удается, но, чтобы серьезно с таким крупным производителем конкурировать, нужно выходить на масштабы России. Мы можем сотрудничать с вами и в плане производства. Наше предприятие еще выпускает напитки. И, к сожалению, даже с дикоросами напитки выпускаем на немецком сырье, потому что наши компании предлагают продукты, для большого производства не адаптированные. Хотелось бы получить какие-то российские совместные разработки уникальных продуктов, которые могли бы выпускать и партнерские предприятия».

Юрий РОГОВ.