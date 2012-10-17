Ольга КОЗЛОВА стала победителем Приморского краевого конкурса «Предприниматель года-2011»

Чугуевский предприниматель Ольга КОЗЛОВА - одна из трех местных предпринимателей, ставших победителями краевого конкурса «Предприниматель года-2011». У Ольги и ее мужа Виктора - две парикмахерские в Чугуевке и магазины смешанных товаров в с. Соколовка и Булыга-Фадеево. Когда туго парикмахерским - выручают магазины, и наоборот.

По образованию Ольга - инженер-технолог по прядению натуральных и химических волокон. Закончила институт текстильной и легкой промышленности. Но по специальности никогда не работала. Была швеей, воспитателем в детском саду, потом выучилась и стала продавцом в магазине, затем - экспедитором. Много ездила, видела, где какой товар лучше купить. 17 лет назад попала под сокращение - тогда и решила заняться частным бизнесом. Полки в магазинах Чугуевки были пустыми, изобилия товаров не было и на оптовых базах во Владивостоке. Ольга заняла у знакомых деньги и вдвоем с мужем, потом - и с братом - начала ездить за продуктами на оптовые базы, снабжала местные магазины. А потом арендовала магазин в с. Соколовка. Сегодня это большой магазин с двумя отделами - продовольственным и промышленным. А тогда был совсем маленький. Затем знакомая предложила купить киоск в с. Булыга-Фадеево. Подумала Ольга подумала - да и купила. А после знакомая предложила купить магазин в Булыге - недорого. И Ольга согласилась.

Кроме того 10 лет назад она решила открыть первую частную парикмахерскую в Чугуевке - «Викторию». «Виктория» - от «Виктор и я». Это сегодня их шесть вместе с двумя парикмахерскими Козловой. А тогда не было вообще. Подстричься - проблема. Ольга удачно заняла эту нишу. А пять лет назад открыла Козлова и вторую парикмахерскую в центре Чугуевки - «Алису». В этих парикмахерских можно не только покраситься, подстричься, но и сделать маникюр, педикюр, нарастить ногти. По части наращивания ногтей невестка Ольги - большая мастерица.

«Я думаю, что на фоне других магазинов и парикмахерских мы выигрываем только за счет объединения такого разного по профилю бизнеса, - говорит Ольга. - Когда падает прибыль от парикмахерских - выручают магазины. И наоборот. Мы не рвачи, в магазинах и парикмахерских скидки для участников и инвалидов ВОВ. Помогаем постоянно школам - и деньгами, и продуктами. Раньше было больше административных барьеров, проверки устраивали едва не каждый день. Сегодня малому бизнесу выживать легче, проверяющие приходят не чаще раза в год. Да и с кредитами проще - можно взять в любом банке, а когда-то я занимала у соседей, у знакомых…»

В планах у Ольги - создание первого в Чугуевке фитнес-центра. Такая у нее доля, видимо, - во всем быть первопроходцем. Пять лет уже строят они с мужем здание под фитнес-центр в микрорайоне гарнизона в Чугуевке. Здесь будет работать сауна, залы аэробики и тренажеров. Правда, проблема - найти хорошего тренера -инструктора по фитнесу. От него зависит, будут ли люди ходить. Так же идет ремонт в здании магазина в Соколовке: закупили новое торговое оборудование, завершили современную отделку.

Ольга Козлова - член совета чугуевских предпринимателей со дня его основания. Таких, как она, зубров, в нем осталось немного. 2 ноября этого года совету исполнится 15 лет. Проведут торжественное собрание, вечером устроят банкет. Все, как положено. Именно с подачи совета предпринимателей Ольга Козлова и стала участницей краевого конкурса «Предприниматель года». А потом ей позвонили и сообщили: вы - победили. Награждали в краевой администрации. Было приятно. Одна теперь забота - на кого бизнес оставить. У Козловых - двое взрослых сыновей, но пока они не спешат пойти по родительским стопам. Разве что невестка помогает. Приходится работать без отпусков много лет. Далеко не уедешь - дело оставить не на кого. А хотелось бы побывать с мужем в Европе. В Китае уже были, в Шмаковке. А вот в Европе - нет. Все еще впереди!

Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог".