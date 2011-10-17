Приморские аптеки готовятся к очередному коллапсу

Участники фармацевтического рынка Приморья готовятся к новому коллапсу: они опасаются, что Минздрав вновь не успеет вовремя зарегистрировать цены на препараты из перечня жизненно важных, который до сих пор не утвержден. Рынок ждет повторение января 2011 года, когда из продажи исчезло почти 700 препаратов, поскольку Минздрав не успел в срок с регистрацией цен. Об этом сообщил руководитель пресс-службы КГУП «Приморская краевая аптека» Дмитрий МУХОТИН.

Ситуация на фармрынке России в очередной раз осложнилась: в новом перечне жизненно важных препаратов Минздрав предложил не указывать лекарственную форму препарата, оставив упоминание только действующего вещества - международное непатентованное наименование (МНН), сообщает РИА PrimaMedia .

Обязательная госрегистрация цены на препараты, входящие в список жизненно важных, была введена с 2010 года. Каждый год Минздрав обновляет перечень этих препаратов, добавляя или исключая из него какие-то позиции, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Обновили его и на 2012 год - большой коррекции он не подвергся.

В обновленную версию перечня включено 563 препарата. Проект перечня опубликовали 26 сентября, но он до сих пор не утвержден Минздравом.

Из-за того, что в проекте нового перечня нет упоминаний форм выпуска, новый список расширяется на 860 торговых марок с конкретными дозировками и формами выпуска. Их представляют в России 23 производителя.

Если в старом списке было более 6,5 тысяч торговых марок, то в новом их будет около 7,5 тысяч. Новый список увеличивается на 7% в денежном выражении.

По итогам первого полугодия 2011 года на долю жизненно важных препаратов приходилось порядка 55% рынка. За счет расширения списка подлежащая регулированию доля рынка увеличится примерно на 2-3%.

Эти 860 препаратов и находятся в зоне риска, поскольку они могут выпасть с рынка в случае, если компании не успеют провести регистрацию цен на них. На эти препараты приходится около 2,8% от объема рынка.

Если перечень утвердят в конце октября, у производителей остается всего 15 дней, чтобы подать документы регулятору.

В этом году его опубликовали на полтора месяца раньше, чем в прошлом.

Тем самым Минздравсоцразвития РФ пытается предотвратить повторение лекарственного коллапса, который случился в начале этого года, когда из-за задержек в регистрации цен на препараты из списка жизненно важных люди не могли купить даже парацетамол и аспирин.