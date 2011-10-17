Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские аптеки готовятся к очередному коллапсу
Участники фармацевтического рынка Приморья готовятся к новому коллапсу: они опасаются, что Минздрав вновь не успеет вовремя зарегистрировать цены на препараты из перечня жизненно важных, который до сих пор не утвержден. Рынок ждет повторение января 2011 года, когда из продажи исчезло почти 700 препаратов, поскольку Минздрав не успел в срок с регистрацией цен. Об этом сообщил руководитель пресс-службы КГУП «Приморская краевая аптека» Дмитрий МУХОТИН.
Ситуация на фармрынке России в очередной раз осложнилась: в новом перечне жизненно важных препаратов Минздрав предложил не указывать лекарственную форму препарата, оставив упоминание только действующего вещества - международное непатентованное наименование (МНН), сообщает РИА PrimaMedia .
Обязательная госрегистрация цены на препараты, входящие в список жизненно важных, была введена с 2010 года. Каждый год Минздрав обновляет перечень этих препаратов, добавляя или исключая из него какие-то позиции, основываясь на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Обновили его и на 2012 год - большой коррекции он не подвергся.
В обновленную версию перечня включено 563 препарата. Проект перечня опубликовали 26 сентября, но он до сих пор не утвержден Минздравом.
Из-за того, что в проекте нового перечня нет упоминаний форм выпуска, новый список расширяется на 860 торговых марок с конкретными дозировками и формами выпуска. Их представляют в России 23 производителя.
Если в старом списке было более 6,5 тысяч торговых марок, то в новом их будет около 7,5 тысяч. Новый список увеличивается на 7% в денежном выражении.
По итогам первого полугодия 2011 года на долю жизненно важных препаратов приходилось порядка 55% рынка. За счет расширения списка подлежащая регулированию доля рынка увеличится примерно на 2-3%.
Эти 860 препаратов и находятся в зоне риска, поскольку они могут выпасть с рынка в случае, если компании не успеют провести регистрацию цен на них. На эти препараты приходится около 2,8% от объема рынка.
Если перечень утвердят в конце октября, у производителей остается всего 15 дней, чтобы подать документы регулятору.
В этом году его опубликовали на полтора месяца раньше, чем в прошлом.
Тем самым Минздравсоцразвития РФ пытается предотвратить повторение лекарственного коллапса, который случился в начале этого года, когда из-за задержек в регистрации цен на препараты из списка жизненно важных люди не могли купить даже парацетамол и аспирин.
Новости тематики
- Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
- Лучшие специалисты ЯНДЕКС поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга
- Российский марикультурный сервис оценили в Даляне
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
Новости раздела
- World Class - масштабная перезагрузка
- Этой ярмарки прайсы…
- Терпение энергетиков закончилось
- Ловись, рыбка, без разницы какая!
- РРПК готовит новые рабочие места
- Бонус за въезд
- Рыбный ВЭФ
- Из-за Приморья Санкт-Петербург не получит в свой бюджет миллиарды рублей
- Эмин Ягубов: Курс проектного управления трансформирует сознание
- Кузбасс нацелился на восток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Малая авиация Приморья готова перейти на "зимнее" расписание