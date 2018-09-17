Приморье ставит на событийный туризм

Администрация Приморья заключила соглашение с Национальным конгресс-бюро о продвижении событийного туризма

Проведение событийных мероприятий – одно из основных направлений развития туристской отрасли Приморья. За последние годы в Приморском крае организованы десятки форумов и фестивалей, благодаря которым регион стал настоящей столицей событийного туризма на Дальнем Востоке. Чтобы усилить эту работу и привлечь в край новые событийные площадки, вице-губернатор Приморья Андрей Ларин и директор ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Денис Калачев подписали соглашение о взаимодействии.

Национальное конгресс-бюро создано в ноябре прошлого года. Основная цель работы структуры – в сотрудничестве с профильными организациями развивать деловой туризм и продвигать инфраструктурные возможности российских регионов на международных рынках, чтобы привлекать на территорию страны как можно больше конгрессно-выставочных мероприятий.

По условиям соглашения, заключенного Администрацией Приморья с данной ассоциацией, стороны будут взаимодействовать по созданию условий для активного участия в выставках, ярмарках, культурно-массовых и других рекламно-информационных мероприятиях, организовывать взаимодействие с иностранными и российскими партнерами для обмена опытом и повышения привлекательности края в качестве площадки для проведения событийных мероприятий, и по другим направлениям.

Еще одно соглашение, посвященное развитию туризма в регионе, подписал директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков с туроператором «ТТ-Трэвел».

«Цель этого меморандума – совместная работа по созданию новых межрегиональных брендовых маршрутов, привлечению потоков иностранных туристов в Приморский край, организации взаимодействия между коллективными средствами размещения, транспортными компаниями, объектами санаторно-курортного лечения и отдыха, общественного питания, объектами развлечения, туроператорами и турагентами, организациями гидов и экскурсоводов и другими представителями туротрасли», – отметили в департаменте.

Напомним, туризм – одна из наиболее перспективных отраслей в Приморье. Ежегодно турпоток в край заметно увеличивается. Если в 2015 году регион посетило примерно 2 миллиона российских и зарубежных гостей, то в 2016 году эта цифра составила уже 3 миллиона, а по итогам 2017 года превысила 4 миллиона. В этом году также ожидается прирост количества российских и иностранных туристов.

Особенно активно в последние несколько лет увеличивается турпоток из Японии и Республики Корея в край. В прошлом году были зафиксированы рекордные показатели въезда в Приморье граждан этих государств. Так, турпоток из Южной Кореи превысил 100 тысяч человек и был признан рекордным за последние 10 лет, а турпоток из Японии составил 18 тысяч человек – это также максимальный показатель за прошедшее десятилетие. Тенденции сохранились и в этом году.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.