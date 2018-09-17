В Приморье расширены возможности выкупа госимущества и аренды земли для бизнеса

Для представителей малого и среднего бизнеса расширены возможности участия в процедурах выкупа государственного или муниципального имущества и приобретения в аренду земельных участков, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как рассказали в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, внесены изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».



«Теперь большинство предпринимателей имеют право преимущественного выкупа по рыночной стоимости не только регионального или муниципального, но и федерального имущества. Отменена норма, по которой воспользоваться преимущественным правом можно было только до июля 2018 года», – прокомментировали специалисты.



Законом 159-ФЗ закреплено также право государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий вносить предложения о включении указанного имущества в перечни имущества, предназначенного для сдачи в аренду предпринимателям, с согласия органа госвласти РФ, субъекта РФ или органа местного самоуправления, уполномоченных на согласование сделки с соответствующим имуществом.



Предусмотрена отмена срока действия преимущественного права на выкуп арендуемого имущества, а также ограничения по дате (1 июля 2015 года), по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у предпринимателя в соответствии с договором аренды такого имущества для реализации преимущественного права выкупа.



Также предусмотрено основание для отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.



Установлена возможность проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду предпринимателям, только среди предпринимателей.



Запрещена передача прав и обязанностей по заключенным с предпринимателями договорам аренды земельных участков, включенных в указанные перечни, третьим лицам, либо передача в субаренду.



Закреплено требование о включении сведений о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в указанные перечни, в состав сведений, подлежащих указанию в извещении о проведении аукциона.



По вопросам поддержки можно обращаться в департамент экономики и развития предпринимательства Приморья по телефонам: 8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.