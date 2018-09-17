В Приморье отремонтируют муниципальные дороги в Арсеньеве, Октябрьском и Спасском районах

Примавтодор завершил ремонт улицы Жуковского в Арсеньеве. Работы были проведены в рамках муниципального контракта, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как рассказали в Примавтодоре, в настоящий момент по муниципальным контрактам идет ремонт на четырех территориях края.



«В Арсеньеве был выполнен ремонт центральной улицы Жуковского, в настоящий момент работаем по контракту на ремонт придомовых территорий. Также по муниципальным контрактам ведем работы по благоустройству в Октябрьском районе, ремонт дорог в Глазковке и Спасском районе», – рассказали в Примавтодоре, добавив, что в ближайшее время дорожники зайдут в села Преображение Лазовского района и Устиновка Кавалеровского района.



Напомним, поручение главам муниципальных образований наладить работу с филиалами Примавтодора дал Андрей Тарасенко. Всего в этом году на поддержку дорожного хозяйства муниципалитетов из бюджета Приморья направлено 707 миллионов рублей. В том числе дополнительно добавлено 164 миллиона рублей на ремонт дорог в населенных пунктах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



