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В Приморье отремонтируют муниципальные дороги в Арсеньеве, Октябрьском и Спасском районах
Примавтодор завершил ремонт улицы Жуковского в Арсеньеве. Работы были проведены в рамках муниципального контракта, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказали в Примавтодоре, в настоящий момент по муниципальным контрактам идет ремонт на четырех территориях края.
«В Арсеньеве был выполнен ремонт центральной улицы Жуковского, в настоящий момент работаем по контракту на ремонт придомовых территорий. Также по муниципальным контрактам ведем работы по благоустройству в Октябрьском районе, ремонт дорог в Глазковке и Спасском районе», – рассказали в Примавтодоре, добавив, что в ближайшее время дорожники зайдут в села Преображение Лазовского района и Устиновка Кавалеровского района.
Напомним, поручение главам муниципальных образований наладить работу с филиалами Примавтодора дал Андрей Тарасенко. Всего в этом году на поддержку дорожного хозяйства муниципалитетов из бюджета Приморья направлено 707 миллионов рублей. В том числе дополнительно добавлено 164 миллиона рублей на ремонт дорог в населенных пунктах.
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