Корпорация Wenlian Aquaculture задумалась о разведении семги в Приморье

Более 40 млрд рублей будет вложено в приморскую аквакультуру в ближайшие три года.

Об этом на полях ВЭФ во Владивостоке заявили китайские инвесторы из корпорации Wenlian Aquaculture. Соглашение о намерении подписал председатель совета директоров МА СИНЬХУА.

По его словам, корпорация Wenlian Aquaculture просчитывает проект по искусственному воспроизведению семги. Проведена большая исследовательская работа и теперь ведутся консультации с партнерами из Норвегии. «У Норвегии самые большие наработки в этой отрасли, и если этот проект будет реализован, то мы их обязательно будем привлекать. Установка бассейнов может быть на акваториях севера Приморья. Там чистая и холодная вода. Гидрология водных акваторий позволяет реализовать этот проект. Речь идет о выращивании сотен тысяч тонн качественного лосося. Примерные инвестиции в этот проект 600 миллионов долларов».

Если искусственное воспроизведение семги - это ближайшее будущее, то другие проекты компании уже реализуются. В Приморье китайские инвесторы работают через российскую компанию «Биобанк». Это российское представительство корпорации Wenlian Aquaculture. Российское предприятие готово к увеличению объемов продукции.

По словам директора компании «Биобанк» Александра Колесникова, их основная специализация - это выращивание гребешка и трепанга, также в планах разведение морского ежа.

В преддверии ВЭФ во Владивостоке компания «Биобанк» приняла решение существенно увеличить площади водных арендованных акваторий для товарного выращивания гребешка, серого морского ежа. «Биобанк» уже подал заявку на формирование участка 3000 гектаров.

Напомним, что в 2018 году в отрасли созданы новые предпосылки для ее ускоренного развития. Морское фермерство на Дальнем Востоке впервые получило прозрачные механизмы ведения бизнеса. Фондом развития Дальнего Востока совместно с Минвостокразвития и Росрыболовством по поручению президента и правительства реформирована нормативная база и разработан специальный интернет-сервис, обеспечивающий инвесторам доступ к водным акваториям для разведения и выращивания марикультуры. Теперь инвесторы могут самостоятельно формировать участки под марикультуру, а затем приобретать их на электронных торгах.

«Внедрение современных технологий получения жизнестойкой молоди и товарного выращивания позволяет существенно повысить объёмы производства. Сегодня с российской стороны стараниями Минвостокразвития запущен в эксплуатацию интерактивный электронный сервис, позволяющий компоновать и выставлять на торги морские акватории под товарное выращивание. Наше предприятие заинтересовано в увеличении акваторий и в совместном инвестировании денежных средств в новые акватории, - подчеркнул генеральный директор компании «Биобанк».

То, что российская акакультура на Дальнем Востоке нуждается в китайских технологиях выращивания гидробионтов, а также в посадочном материале и оборудовании на ВЭФ заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, отрасль уже показывает первые достойные результаты. Общий урожай уже более 200 тысяч тонн, при этом есть перспективы в ближайшие десять лет значительно увеличить показатели.

«40 миллиардов рублей будет вложено в развитие совместного марикультурного бизнеса на Дальнем Востоке, - заявил генеральный директор компании компании Wenlian Aquaculture Гонань Цю. Активно эта отрасль развивается не только в Китае, но и в Канаде, но у России есть огромное преимущество в виде чистых глубоководных акваторий. Теперь есть задача адаптации технологий. Аквакультура начинается с посевного материала. Правда, для поставки его, нужно отстроить заводы. Правительству России нужно рассмотреть вопросы импорта товаров и технологий. Пока пошлины удерживают ввоз товаров, которые пойдут на строительство объектов. Развить отрасль поможет ассоциация. Во всем мире есть такие организации. В них входят чиновники, учёные и предприниматели. Если наделить эту структуру правом принятия решения, то многие проблемы были бы решены».

Симбиоз китайских технологий и экологически чистых акваторий станет настоящим прорывом в ближайшие 5-7 лет. Эксперты считают, что только Приморский край может производить более 50 тысяч тонн деликатесной и экологически чистой продукции, которая будет отличаться по качеству и цене от продукции, которая производится в странах Азии. У Приморья есть все шансы стать лидером по производству экологически чистой продукции».

«Наше внимание к Приморью не случайно. Наша корпорация занимается сферой туризма, недвижимостью. Возможно в будущем интересы России и Китая в Приморье будут не только в марикультуре. Мы видим интерес к России со стороны многих китайских предприятий. У нас создан специальный фонд который будет помогать бизнесменам двух стран».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.