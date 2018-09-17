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Владивосток и Ульсан заключили меморандум о взаимопонимании
Меморандум предусматривает развитие связей в области экономики, туризма, науки, техники, культуры, спорта и инноваций, молодежной политики, а также налаживание и укрепление взаимоотношений между организациями Владивостока и Ульсана, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Соглашение о развитии межрегиональных отношений между приморской столицей и индустриальной столицей Республики Корея было подписано в рамках ВЭФ-2018.
Все больше иностранных городов желают наладить дружественные отношения с российским форпостом на Дальнем Востоке, администрация города которого выстроила эффективную международную политику, отметил мэр Ульсана Сонг Чхоль Хо во время встречи с главой Владивостока Виталием Веркеенко.
Город в юго-восточной части Корейского полуострова расположен на берегу Японского моря в устье реки Тхэхваган, в 70 километрах к северу от Пусана. Население Ульсана составляет 1,2 миллиона человек. Город считается индустриальной столицей Республики Корея, в Ульсане работает множество заводов и фабрик. Основные отрасли промышленности - машиностроение, тяжёлое машиностроение, автомобилестроение, кораблестроение, нефтеперерабатывающая промышленность, рассказал глава города.
«По вашему приглашению мы прибыли во Владивосток и посетили масштабный Восточный экономический форум, работа которого нам понятна, ведь Ульсан является крупнейшим промышленным центром Южной Кореи, определяющим экономическое развитие страны последние 50 лет, – отметил Сонг Чхоль Хо. – Я вижу ряд перспективных сфер сотрудничества между нашими городами, и в первую очередь это, конечно, туристическая отрасль».
Стороны отметили, что сегодня количество южнокорейских туристов, посещающих Владивосток, резко увеличилось. С начала года краевой центр посетило около ста тысяч путешественников из Страны утренней свежести, это в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.
Кроме этого, у администрации Владивостока очень активные и хорошие рабочие взаимоотношения с муниципалитетами Южной Кореи. Так, сразу два города этой страны – Пусан и Инчон – являются городами-побратимами краевого центра. Более того, подписаны договора о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и Кочханом, Пхоханом, Донгхэ.
Мэр Ульсана подчеркнул, что Владивосток является самым дружественным с Республикой Корея российским городом. Еще один шаг в этом направлении – меморандум о взаимопонимании, который был подписан администрациями Владивостока и Ульсана в ходе работы Восточного экономического форума-2018. Он призван способствовать развитию потенциала двух городов на благо их жителей. Это серьезный шаг в развитии сотрудничества и укреплении дружбы.
Стороны обсудили ряд вопросов в рамках дальнейшего взаимодействия в сферах энергетики, автомобилестроения, сельского хозяйства и других.
«Наши города сближает намного больше, чем это может казаться на первый взгляд. Вы знаете, недавно ученые исследовали амурского и манчжурского тигров, а также тигра с корейского полуострова. И оказалось, что они все одинаковы», – пошутил Сонг Чхоль Хо.
«Видите, как много у нас общего, – отметил Виталий Веркеенко. – Нам бы очень хотелось, чтобы с городом Ульсан у нас сложились теплые и плодотворные рабочие взаимоотношения».
Отметим, плодотворная работа администрации Владивостока с городами других государств ведется по поручению Виталия Веркеенко. В настоящее время у приморской столицы заключено 23 Соглашений об установлении побратимских связей и Договоров о дружбе и сотрудничестве. По мнению мэра приморской столицы, Владивосток должен стать центром международного сотрудничества России в АТР.
Антон Шумейко (фото)
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