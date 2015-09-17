Samsung увеличил долю на рынке смартфонов, несмотря на скандал с "Евросетью"

За полтора месяца – с 26 июля по 6 сентября - Samsung увеличил рыночную долю в доходах от продаж смартфонов (на 3-4 п. п.) и в количестве проданных аппаратов (на 4-5 п. п.), свидетельствуют данные, полученные «Ведомостями».

Оба источника ссылаются на данные GfK, но их цифры разнятся. По данным обоих, Samsung остается безусловным лидером в России по количеству проданных аппаратов, несмотря на бойкот этого производителя в двух крупнейших мультибрендовых сетях – «Евросети» и «Связном» - с июня месяца. По данным первого, доля вендора выросла на 5,3 п. п. до 22,9%. По данным второго – на 4,2 п. п. до 18,4%.

Данные по выручке отличаются не только долями, но и лидерством. По данным первого источника, доля производителя выросла в деньгах на 4,2 п. п. до 29,8% (недельные данные), и это первое место на российском рынке. Второй источник утверждает, что рост был меньше – на 2,9% до 25,7%, и это второе место после Apple, которая вышла в лидеры на неделе, закончившейся 16 августа.

«Как мы и предполагали ранее, Samsung показывает уверенный рост доли рынка. Основным фактором успеха является обеспечение необходимым количеством товара розничных магазинов компаний-партнеров. Кроме этого, выход на рынок новой модели Samsung Galaxy S6 edge+ обеспечит дополнительные продажи в высоком ценовом сегменте», - передал «Ведомостям» через пресс-службу Аркадий ГРАФ, глава Samsung Mobile в России.

Samsung не терял лидерства в штуках, но по выручке в последние недели впереди была Apple, знает источник, близкий к другой розничной сети.

Оба ряда данных – это данные GfK, но разница между ними в том, что в первом случае учитываются только новые смартфоны, говорит человек в компании - партнере нескольких розничных сетей. Там же, где лидерство в выручке захватила Apple, продажи учитываются вместе с так называемыми восстановленными заводским способом (refurbished) смартфонами iPhone, которые начали продаваться в России этим летом, замечает он.

Тем временем сотовый ретейлер «Евросеть» подал иск в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ с требованием взыскать с ООО «Самсунг Электроникс Рус» («дочка» Samsung) 150 млн рублей.

«Евросеть» требует, чтобы Samsung возместил ей средства, выплаченные покупателям при возмещении стоимости неисправных мобильных устройств, сообщил представитель ретейлера.

Samsung отказывается компенсировать «Евросети» средства, возвращенные клиентам, ссылаясь на формальные причины (неправильно оформленные документы и т.д.), заявил «Интерфаксу» президент ретейлера Александр МАЛИС.

МКАС - третейский суд по разрешению коммерческих споров международного характера. Дистрибуторское соглашение «Евросети» и Samsung предусматривает разрешение споров именно в МКАС, а не в арбитражном суде, пояснил он.

Решения МКАС обязательны для исполнения так же, как и вердикты арбитражного суда.

Samsung в настоящее время проводит досудебные разбирательства, заявил «Интерфаксу» представитель компании, отказавшись от дальнейших комментариев.

Долг Samsung по компенсациям клиентам в несколько раз больше 150 млн рублей, заявил Александр Малис. «Евросеть» будет подавать новые иски по мере подготовки документов - это требует много времени, отметил он. Материалы по первому иску заняли более 20 коробок для пачек бумаги формата А4, подчеркнул Александр Малис. «Евросеть» подала иск в отношении средств, которые заплатила клиентам по решениям судов, и готовит иски по средствам, выплаченным покупателям, вернувшим «Евросети» купленные в ее салонах устройства, пояснил он.

«Евросеть», «Связной», а также розничные сети «ВымпелКома» и «МегаФона» в начале лета приостановили закупку смартфонов Samsung, объясняя этот ростом числа бракованных устройств. Александр Малис утверждал, что по отдельным партиям Samsung уровень брака превышал 7%, в то время как приемлемый показатель по рынку - менее 1%. При этом гарантийные выплаты корейского производителя не покрывают средства, которые «Евросеть» возмещает покупателям бракованных устройств, говорил Малис.

Представители Samsung утверждали, что уровень брака по их устройствам - менее 1%. Источники, близкие к вендору, рассказывали, что реальная причина демарша ретейлеров - не брак, а ценовая война на рынке, развязанная МТС.

«Мы удивлены информацией о высоком уровне брака. В рознице МТС проблем такого рода нет, уровень возвратов мизерный и постоянно сокращается по мере выхода современных моделей», - заявил «Интерфаксу» представитель МТС Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ.

По данным МТС, доля Samsung (в натуральном выражении) на российском рынке смартфонов по итогам II квартала составляла 19% против 17% годом ранее. Корейская компания остается самым крупным продавцом смартфонов в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.