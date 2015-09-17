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После Лазарева ВГУЭС перейдет в женские руки

17 Сентября 2015, 10:20 | Приморье

С 9 сентября 2015 года к своим новым обязанностям приступила новый ректор ВГУЭС, доктор экономических наук Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА. Возглавлявший вуз в течение 27 лет Геннадий ЛАЗАРЕВ избран президентом университета, ишет Деловая газета "Золотой Рог".

Первоначально на пост ректора ВГУЭС претендовали заведующая кафедрой международного бизнеса и финансов ВГУЭС Ольга ВОРОЖБИТ и проректор по научной и международной деятельности Татьяна Терентьева. По правилам, кандидаты перед голосованием защищали свои программы развития вуза перед трудовым коллективом. Большинство голосов было отдано Татьяне Терентьевой.

Татьяна Терентьева является выпускницей Дальневосточного технического института рыбной промышленности и хозяйства (в 1985 году так назывался Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет) по специальности «Экономика и организация промышленности и продовольственных товаров». В сентябре 1996 года начала трудовую деятельность во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. В 2011 году назначена на должность проректора по научно-исследовательской работе, в 2014 году – на должность первого проректора, в 2015 году – на должность проректора по научной и международной деятельности.

Елена ЛЕНСКАЯ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: ВГУЭС 



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