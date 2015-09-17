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Штрафы в Приморье выписывают все чаще и чаще
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края выявила грубые нарушения градостроительного законодательства при возведении 5-этажного дома, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По информации ведомства, в результате проверки деятельности компании «Владкон», являющейся застройщиком жилого дома по адресу: улица Набережная, поселок Новый, выявлены нарушения в проектной документации, технических регламентах, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил.
«Инспекция выдала предписания для устранения выявленных нарушений, но, как показали новые проверки, нарушения не были устранены. В результате Арбитражный суд Приморского края принял решение привлечь ООО «Владкон» к административной ответственности в виде штрафа в 50 тыс. рублей», – заявили в ведомстве.
Напомним, вице-губернатор Приморья Олег Ежов ранее подчеркивал, что все нарушители градостроительного законодательства будут привлечены к ответственности.
«В регионе ведется мониторинг исполнения градостроительного законодательства при строительстве объектов. Факты незаконного строительства будут выявлены, а к застройщикам применены исчерпывающие меры административного воздействия», – сказал вице-губернатор.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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