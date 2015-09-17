www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.63 р. 100 JPY: 58.54 р.
EUR: 76.66 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Штрафы в Приморье выписывают все чаще и чаще

17 Сентября 2015, 09:00 | Приморье

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края выявила грубые нарушения градостроительного законодательства при возведении 5-этажного дома, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По информации ведомства, в результате проверки деятельности компании «Владкон», являющейся застройщиком жилого дома по адресу: улица Набережная, поселок Новый, выявлены нарушения в проектной документации, технических регламентах, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил.

«Инспекция выдала предписания для устранения выявленных нарушений, но, как показали новые проверки, нарушения не были устранены. В результате Арбитражный суд Приморского края принял решение привлечь ООО «Владкон» к административной ответственности в виде штрафа в 50 тыс. рублей», – заявили в ведомстве.

Напомним, вице-губернатор Приморья Олег Ежов ранее подчеркивал, что все нарушители градостроительного законодательства будут привлечены к ответственности.

«В регионе ведется мониторинг исполнения градостроительного законодательства при строительстве объектов. Факты незаконного строительства будут выявлены, а к застройщикам применены исчерпывающие меры административного воздействия», – сказал вице-губернатор.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 

Автор:
Теги: штрафы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru