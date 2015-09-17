ТМК к краху привели новые собственники

Аудит выявил признаки преднамеренного банкротства ТМК

Скандал вокруг неожиданной «кончины» ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК) набирает обороты. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», конкурсный управляющий ТМК Дмитрий ЛИЗУНОВ обратился в УМВД России по городу Уссурийску с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лиц, ответственных за организацию и ведение финансово-хозяйственной деятельности в компании, действия которых привели к банкротству.

Сведения о наличии признаков преднамеренного банкротства получены из заключения аудиторской компании, которая провела анализ финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности ТМК.

Арбитражный суд Приморского края 19 августа ввел в ТМК конкурсное производство, назначив Дмитрия Лизунова конкурсным управляющим на смену временному управляющему Владимиру КОСОЛАПОВУ.

Согласно материалам суда, кредиторская задолженность ТМК составляет 6,78 млрд рублей, из которых 90 млн рублей составляют долги по зарплате перед 644 работниками.

Ранее по факту невыплаты зарплаты рабочим ТМК было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал гендиректор компании Игорь НЕСТЕРЕНКО. На момент начала расследования долги на предприятии составляли около 35 млн рублей. Позднее они выросли до 85 млн рублей.В отношении Нестеренко также расследуется уголовное дело о махинациях на 55 млн рублей. По решению суда он арестован.

Под следствием находится и прежний глава ТМК Виктор ГРЕБНЕВ. Против него возбуждено сразу три дела: о мошенничестве, растратах и злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что действия Гребнева и привели к бедственному положению в строительной компании. Ему вменяется причинение ущерба предприятию на общую сумму около 420 млн рублей. Виктор Гребнев настаивает на своей невиновности.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» занимается строительством мостов, надземных автодорог, тоннелей и подземных дорог, другими строительными работами. Уставный капитал АО составляет 3 млн рублей, который разделен поровну между ООО «Илан» и ООО «Эмити» (Владивосток). Вантовый мост Золотой через бухту Золотой Рог - один из объектов, который был возведен во Владивостоке к саммиту АТЭС. Вместе с мостом на остров Русский он стал основой для новой транспортной системы Владивостока.

В последнее время ТМК работала в качестве подрядчика на строительстве стартового комплекса космодрома Восточный. С начала 2015 года компания испытывает финансовые трудности. Ранее доведенные до отчаяния рабочие прямо со стройплощадки космодрома в Амурской области по видеомосту в ходе прямой линии с Президентом РФ обратились за помощью к Владимиру ПУТИНУ.