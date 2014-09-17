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Архитекторы пофестивалят во Владивостоке

17 Сентября 2014, 11:01 | Приморье

С 4 по 7 октября во Владивостоке состоится первый в Дальневосточном регионе фестиваль, посвященный городской среде и людям, меняющим ее своей инициативой.

Фестиваль направлен на поиск и популяризацию идей, связанных с изменением городской среды, выявление различных сценариев развития Владивостока. В рамках проекта в приморской столице пройдет серия экскурсий, выставок, лекций, телемостов с российскими экспертами в области градостроительства и зарубежными урбанистами, массовые мероприятия на открытых площадках, а также создание новых общественных пространств руками жителей.

Фестиваль поделен на 4 дня, каждый из которых раскрывает отдельную сферу работы с городской средой.

В рамках подготовки к фестивалю 11 сентября во Владивостоке стартовал  сайт Archidni.Ru с интерактивной картой Владивостока, на которой каждый желающий может отметить проблему, оставить заметку или пожелание. Создатели сайта учитывали положительные стороны и ошибки московской команды, организовавшей работу сайта moscowidea.ru с похожей системой отметок на карте. Только за прошлый год через сайт Moscowidea.Ru прошло более 30 тысяч посетителей, оставивших более 2000 заявок.

Сайт «ДА» станет интерактивной платформой по сбору идей в области развития Владивостока от самих жителей города. По окончании фестиваля лучшие идеи будут реализованы заинтересованными представителями власти, бизнеса и общественности, а сайт продолжит работу в постоянном режиме. Уже сейчас на нем собрано более 100 идей горожан.

Евгений СИДОРОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.  

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Теги: фестиваль  архитектура 



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