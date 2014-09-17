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В Приморье архитекторы разработали спецкаталог для многодетных

17 Сентября 2014, 10:42 | Приморье

Администрация Находкинского городского округа разместила на своем сайте  каталог проектов участников краевого конкурса «Ваш новый дом». Разработки архитекторов призваны упростить строительство домов для многодетных семей, получивших бесплатную землю под индивидуальное строительство, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Смотр проектов приморских архитекторов проведен по поручению главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Основной задачей конкурса являлось выявление наиболее перспективных разработок в области строительства малоэтажных жилых домов эконом-класса.

По информации городской администрации, использование готовых проектов способствует снижению себестоимости объектов.

Победителем признан проект двухэтажного коттеджа общей площадью 145 квадратных метров, стены которого выполнены из легкого стального каркаса с заполнением эффективным негорючим утеплителем. При габаритах 13,5 на 7 метров дом имеет весь комплекс помещений, необходимых для комфортного проживания.

Победителем народного голосования стал проект, занявший 4-е место в общем рейтинге. Строение, площадь которого 119,5 квадратных метров, является примером предельно экономичных решений с применением современных конструкционных и теплоизоляционных материалов местного производства. Использованный принцип «растущего дома» позволяет в процессе эксплуатации жилья изменять его параметры с минимальными капиталовложениями.

Напомним, предоставление земли многодетным семьям под индивидуальное строительство ведется в Приморье в рамках исполнения Указа Президента. На сегодняшний день земельными участками обеспечены 75 процентов многодетных семей края, включенных в реестр до 1 января 2014 года.

Находка сегодня входит в тройку лидеров среди муниципалитетов края по количеству выданной бесплатной земли многодетным семьям. Уже 75 процентов семей с тремя и более детьми Находки, внесенных в реестр на начало 2014 года, приняли участие в жеребьевке – 497 семей из 667 получили землю под строительство домов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.  

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Теги: ваш новый дом  конкурс  строительство 



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