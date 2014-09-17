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Гарантийный фонд вводит новую услугу для предпринимателей Приморья

17 Сентября 2014, 09:02 | Приморье

Гарантийный фонд Приморского края разработал новую программу предоставления поручительств по договорам банковской гарантии. Предприниматели Приморья уже могут подавать заявки на предоставление нового вида поручительств по своим кредитным обязательствам.

«Максимальный размер поручительства составляет до 70% от суммы банковской гарантии. При этом договор банковской гарантии должен быть заключен на срок до 3 лет на сумму свыше миллиона рублей. Предприниматель должен обеспечить 30 процентов от суммы гарантии», - пояснил исполнительный директор Гарантийного фонда Приморья Алексей НЕКРАСОВ.

Услугу предоставляют шесть банков-партнеров: ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Солид Банк», ОАО «Дальневосточный банк», ОАО «Морской банк», ОАО «Рост Банк», ЗАО «Далта Банк». В них предприниматели могут обратиться за банковской гарантией под поручительство Фонда.

Кроме того, Фонд продолжает предоставлять поручительства по кредитным договорам и договорам лизинга.

Как отметил директор департамента экономики и стратегического развития Приморского края Николай ДУБИНИН, гарантийный фонд создан в целях повышения доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса. Гарантийный фонд предоставляет поручительство предпринимателям в случае недостатка залога при оформлении банковского кредита.

На сегодняшний день Фондом выдано 659 поручительств на общую сумму почти 1,8 млрд рублей, что позволило увеличить объем кредитования малого предпринимательства в крае на 3,7 млрд рублей.

Подробную информацию об условиях предоставления поручительств можно получить по телефонам Гарантийного фонда: 8 (423) 251-07-74, 251-07-76.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.  

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Теги: рост банк  дальневосточный банк  Россельхозбанк  далта банк  Морской Банк  солид банк  гарантийный фонд 






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