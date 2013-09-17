Сын Ишаева хочет купить четверть ТМК - подрядчика строительства Золотого моста во Владивостоке

Проведение во Владивостоке саммита АТЭС не только позволило ряду приморских строительных компаний нарастить финансовые мускулы, но некоторые из них в итоге привело и к весьма плачевным результатам. Самое удивительное, что среди таковых оказалось и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), которое считалось одним из везунчиков, не без помощи местных властей вытянувших счастливый «абонемент» на участие в мегастройках.

Но объекты построены, прибыль освоена, а на горизонте только мелкие контракты районного масштаба, не считая субподряда на строительстве космодрома Восточный. Однако даже в этой ситуации интерес к крупнейшей строительной организации края не ослабевает. По сведениям «ЗР», свой интерес к ТМК уже проявили зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО «ПРИНТ», претендующее на 50% акций приморской компании, и рассчитывающее на 25,03% ООО «ДальВостокТрейд», зарегистрированное в Хабаровске.

Досье «ЗР»

ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» создано в мае 2005 года на базе Уссурийского мостоотряда. Специализируется на строительстве и реконструкции мостов, дорог, зданий и сооружений, изготовлении сборных конструкций и бетона. Уставный капитал составляет 3 млн рублей, разделен поровну между ООО «Илан» и ООО «Эмити» (оба - Владивосток). 100% ООО «Эмити» принадлежат гендиректору Геннадию ФАЙНУ, бывшему гендиректору ТМК.

Кто есть кто

Официально о претендентах не известно почти ничего, кроме адресов. Основным видом деятельности ООО «ПРИНТ» (юридический адрес: г.Санкт-Петербург, Невский пр-т, д.104, лит А) заявлены операции с ценными бумагами. По сведениям «ЗР», единственным владельцем компании с уставным капиталом в 20 тыс. рублей является ее гендиректор Мария ШАПОРЕВА. Отметим, что ООО было зарегистрировано 8 мая 2013 года, а спустя некоторое время уже подало в Приморское УФАС ходатайство о получении в собственность 50% акций ЗАО «ТМК». На что и получило добро от антимонопольного органа.

Еще более интересным выглядит вариант с ООО «ДальВостокТрейд» (юридический адрес: г.Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46), основным видом деятельности которого заявлена сдача в наем собственного имущества. По данным ЕГРЮЛ, единственным собственником ООО, зарегистрированного 5 марта 2013 года, является ИШАЕВ Дмитрий Викторович. Сын бывшего дальневосточного полпреда и министра Виктора ИШАЕВА.

Досье «ЗР»

Дмитрий Ишаев родился в 1972 году. Окончил тогда еще Тихоокеанское высшее военно-морское училище (ТОВВМУ) во Владивостоке. 1998 г. - начало 2000-х - советник в ОАО «НК «Роснефть». С середины 2000-х занимался оптовой продажей нефтепродуктов, строительных материалов и металла. Есть сестра Юлия 1983 года рождения.

Чем сыну политического тяжеловеса Ишаева приглянулась ТМК - непонятно. По сведениям «ЗР», к компании в свое время присматривались несколько федеральных игроков, но после того, как иссяк «золотой ручей» выгодных контрактов, интерес исчез (строительство моста на Сахалин пока серьезно не рассматривается). Мало того, ТМК продолжает судебные тяжбы с рядом субподрядчиков все из того же Хабаровска.

Дела судебные

Так, субподрядчик строительства моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке ОАО «Дальмостострой» (контролируется структурами бывшего топ-менеджера РАО «ЕЭС России» Михаила АБЫЗОВА) начиная с октября 2011 года участвовал как минимум в шести различных спорах с ТМК и уже выиграл в Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа иск о взыскании долга в размере 225 млн рублей.

Согласно материалам дела, ТМК в августе 2008 года заключила с хабаровской компанией договор субподряда на строительство моста на 7,218 млрд рублей. Предполагалось, что в ходе строительства сумма могла корректироваться. В октябре 2012 года при подведении итогов стороны разошлись в определении стоимости выполненных субподрядчиком работ: приморская компания отказалась выплатить «Дальмостострою» 225 млн 38,625 тыс. рублей.

Тогда субподрядчик осенью 2012 года обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с требованием взыскать с партнера 225 млн 38,625 тыс. рублей. Ответчик обосновал отказ платить тем, что истец применил при расчетах не предусмотренные договором субподряда индексы-дефляторы для перевода цен 2000 года в цены, актуальные на момент претензии. Суд в декабре 2012 года в удовлетворении иска отказал.

В феврале 2013 года истец обжаловал это решение. Шестой арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и постановил взыскать долг с ответчика, установив, что применение истцом индексов-дефляторов к спорному периоду не относится.

Генподрядчик строительства моста в апреле подал кассационную жалобу. 23 июля Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа не нашел оснований для изменений решения апелляции. ТМК еще может обжаловать его в надзорной инстанции - Высшем Арбитражном суде РФ.

На прошлой неделе ООО «Росдальстрой», еще один субподрядчик строительства моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, выиграло в Арбитражном суде Приморского края иск о взыскания долга в размере 13,550 млн рублей с ЗАО «ТМК».

3 апреля 2012 года между ООО «Росдальстрой» (5 физлиц, в том числе гендиректор ООО Сергей Аникин, владеют по 20% - Прим. авт.) и ЗАО «ТМК» был заключен договор, по условиям которого «Росдальстрой» должен был выполнить строительно-монтажные работы по устройству аэрозаградительной сигнализации, навигационной системы, молниезащиты, а также заземления и обогрева ливневой канализации на объекте «Строительство мостового перехода через бухту «Золотой Рог».

Комплекс строительно-монтажных работ был выполнен, что подтверждают односторонние акты о приемке выполненных работ. Однако ТМК произвело лишь частичную оплату, сославшись на непредставление со стороны ООО «Росдальстрой» полного комплекта исполнительной документации.

В ходе судебного заседания судом было установлено, что объект строительства был сдан в эксплуатацию. Строительно-монтажные работы были исполнены в соответствие с локальными сметными расчетами, и после сдачи объекта в эксплуатацию со стороны заказчика не поступало каких-либо претензий относительно качества работ.

На основании этого суд посчитал обоснованными исковые требования о взыскании основного долга по договору подряда и предписал взыскать с ЗАО «ТМК» в пользу ООО «Росдальстрой» 13 млн 550,414 тыс. рублей.

Теперь ТМК будет пробовать отстоять свои деньги в апелляционных инстанциях.

Такая корова...

По данным ЗР», по итогам 2012 года ТМК впервые за последние годы ушло в убыток - 477,828 млн рублей, тогда как годом ранее чистая прибыль составила 578,725 млн рублей. И это при том, что выручка в 2012 была достаточно приличной -10 млрд 173,176 млн рублей (лучший результат за последние пять лет был показан в 2011 году - 17 млрд 432,075 млн рублей).

В настоящее время ТМК участвует в строительстве объектов будущего космодрома Восточный в Амурской области, но уже в роли субподрядчика.

А вот в родном Приморье дела у ТМК как-то не заладились. Весной этого года УФАС по Приморскому краю аннулировало результаты двух конкурсов на строительство мостов в регионе из-за ошибок в конкурсной документации. Аукцион проводился по двум объектам: мосту через речку Большая Уссурка и речку Мельгуновку. Победителем была признана ТМК, предложившая построить оба сооружения за сумму более 1,5 млрд рублей.

Однако антимонопольщики в скором раскопали в конкурсных документах ряд нарушений. Кроме того, «Дорожный департамент администрации Приморья не указал, каким образом он оценивает возможности компаний выполнить заказ, что не помешало остановить выбор на «ТМК». Также вызывает подозрения и то, что компания выиграла конкурсы, несмотря на то, что ее цена за мост через Мельгуновку оказалась максимальной»,- сообщило УФАС.

Какие новые объекты появятся в портфеле ТМК в случае возможной смены собственников, остается только гадать.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.