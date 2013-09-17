Монопредприятия генерируют идеи для малого бизнеса

Генеральный директор ОАО «Дальполиметалл» Глеб ЗУЕВ предложил в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства в Дальнегорске оценить проекты по созданию в городе предприятия по переработке резины, крепежа для горных выработок и цеха по пошиву спецодежды.

- Все новации в области развития малого и среднего бизнеса хороши, но нельзя забывать, что «Дальполиметалл» и «Бор» все еще являются основными работодателями. На двух этих горнодобывающих предприятиях работает 20% экономически активного населения, они формируют 80% городского бюджета.

Зуев дал оценку хода модернизации производства на "Дальполиметалле", отметив, что она не выполняется в поставленные сроки из-за недостатка финансирования.

- Сегодня я не говорю «дайте денег на будущее», - отмечает Глеб Зуев. - Но нужно четко понимать, что Дальнегорск – это горный кластер и изменить его направленность в ближайшие 30 лет мы не в состоянии. Поэтому целесообразно развивать вокруг этого кластера сервисные направления. Одним из таких проектов, например, может стать переработка отходов из резины. У нас их много, мы вынуждены возить резину на переработку во Владивосток, давайте утилизировать здесь, на месте. Мы же и станем ее и потребителями.

Вторым перспективным направлением Глеб Зуев считает проект по производству крепления для горных выработок без использования бетона. Первую партию такого крепления «Дальполиметалл» закупил в Китае. «Мы посмотрели и поняли, что можем изготавливать их здесь. Кроме нас эту продукцию в крае будут потреблять и другие горные предприятия».

Третий проект, предложенный генеральным директором, – организовать производство рабочей одежды, ориентированной на работников «Дальполиметалла» и «Бора», где в совокупности работают около 4 тыс. чел.

- Мы станем на первых порах основными потребителями, и дадим, таким образом, новым предприятиям возможность зарабатывать. В дальнейшем они смогут самостоятельно расширить рынок сбыта, - отметил Глеб Зуев.

Александр Костенко положительно оценил данные предложения, однако отметил, что идеология антимонозависимости предполагает полный уход от зависимости одного или двух предприятий. «Впрочем, если есть возможность сбыта продукции широкому кругу потребителей, то да», - подытожил вице-губернатор.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.