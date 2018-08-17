Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Более 9 тысяч тонн пшеницы намолотили аграрии Приморья
По сбору урожая лидируют сельхозпроизводители Черниговского, Хорольского и Кировского районов.
Приморские сельхозпроизводители убрали более 13 тысяч гектаров ранних зерновых, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день с полей собрано более 26 тысяч тонн зерна.
«Приморские аграрии убрали более 13 тысяч гектаров ранних зерновых – 36% от плана. Намолочено 9,2 тысячи тонн пшеницы, 10,3 тысячи тонн овса и 6,6 тысячи тонн ячменя», – отметили специалисты.
Отметим, ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что приморским аграриям в этом году предстоит убрать почти 38,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя.
Напомним, глава региона Андрей Тарасенко не раз подчеркивал, одна из важнейших задач – насытить Приморье местной продукцией и выйти на экспорт в страны АТР. Вопрос развития сельского хозяйства глава края обсудил с Президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
Новости тематики
- Более 9 тысяч тонн пшеницы намолотили аграрии Приморья
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- "Русагро" идет на убой
- Земля неудобного назначения
- Куры щелкнули клювом
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Органическая антихимия
- В Приморье ждут новых производителей органических продуктов
- В Приморье "прививается" всемирно известная система Кайдзен
- Поля в крае прирастают новыми гектарами
Новости раздела
- Более 9 тысяч тонн пшеницы намолотили аграрии Приморья
- Многоквартирные дома в Приморье оснастят учета тепла
- Владельцы приморского казино потирают руки
- Резиденту Свободного порта Владивосток пригрозили банкротством
- "Лидер" берет курс на "Звезду"
- Железнодорожники подставят стальное плечо
- Российские рыбаки захотели ЧК
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток