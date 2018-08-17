Более 9 тысяч тонн пшеницы намолотили аграрии Приморья

По сбору урожая лидируют сельхозпроизводители Черниговского, Хорольского и Кировского районов.

Приморские сельхозпроизводители убрали более 13 тысяч гектаров ранних зерновых, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день с полей собрано более 26 тысяч тонн зерна.



«Приморские аграрии убрали более 13 тысяч гектаров ранних зерновых – 36% от плана. Намолочено 9,2 тысячи тонн пшеницы, 10,3 тысячи тонн овса и 6,6 тысячи тонн ячменя», – отметили специалисты.



Отметим, ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что приморским аграриям в этом году предстоит убрать почти 38,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя.



Напомним, глава региона Андрей Тарасенко не раз подчеркивал, одна из важнейших задач – насытить Приморье местной продукцией и выйти на экспорт в страны АТР. Вопрос развития сельского хозяйства глава края обсудил с Президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)