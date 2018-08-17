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Многоквартирные дома в Приморье оснастят учета тепла
Стоимость установки оборудования по учету тепловой энергии в многоквартирном доме составляет в среднем от 200 тысяч рублей
С 1 января 2019 года вступают в силу поправки к Федеральному закону об энергосбережении, согласно которому многоквартирные дома с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее 0,2 гигакалории в час в течение двух лет должны быть оснащены приборами учета тепловой энергии за счет средств собственников жилья, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказали в краевом предприятии «Примтеплоэнерго», после того, как изменения законодательства вступят в силу, специалисты проведут обследование неоснащенных домов и определят, возможна ли установка общедомовых приборов учета тепла. Для этого требуется сухой, освещенный подвал, отсутствие каких-либо работ по реконструкции или замене инженерных сетей, а также физических воздействий на прибор. Однако во многих домах, которые соответствуют перечисленным требованиям, жильцы уже позаботились об установке узлов учета. Поэтому объектов, где оборудование можно будет смонтировать, ожидается немного.
Как отметил начальник производственного участка по эксплуатации узлов учета Примтеплоэнерго Матвей Ювченко, приборы обеспечивают фактический учет потребления тепловой энергии. Это позволяет абонентам расплачиваться за услуги теплоснабжения по показаниям приборов.
«Данные приборы регистрируют, а при установке дополнительного оборудования могут регулировать параметры теплоносителя, поступающего в многоквартирные дома. В результате экономия за оплату тепла может достигать 30%. Кроме того, это новое оборудование обеспечит безопасность эксплуатации внутридомовых инженерных систем», – отметил начальник производственного участка по эксплуатации узлов учета Примтеплоэнерго.
Также, по его словам, счетчики позволяют ресурсоснабжающей организации с более высокой точностью регулировать магистральные сети теплоснабжения. Зная давление, расход и температуру в каждом конкретном доме, становится известно, достаточно ли дом получает тепла, либо, наоборот, и соответственно можно обеспечить нужную температуру в каждый дом. Приборы учета, таким образом, – это часть единой системы регулирования параметров теплоснабжения не только одного дома, но и всего населенного пункта.
Стоимость установки оборудования по учету тепловой энергии и приведения в соответствие места под установку прибора, а именно индивидуальный тепловой пункт, в многоквартирном доме составляет в среднем от 200 тысяч рублей.
Прибор устанавливает ресурсоснабжающая организация с предоставлением рассрочки платежа для абонентов сроком до пяти лет. К примеру, стоимость прибора учета, установленного в доме на 36 квартир с рассрочкой на пять лет, обойдется абоненту в среднем около 90-100 рублей в месяц с квартиры. При этом экономия средств за услуги отопления может достигать 30%, что значительно превзойдет затраченную на установку прибора сумму.
Специалисты уточняют, что для тех, кто желает установить приборы учета тепловой энергии, Примтеплоэнерго совместно с управляющей компанией проведет обследование объекта. После этого будет принято решение о наличии, либо отсутствии технической возможности установки прибора учета. Работы будут проводиться с полного согласия собственников жилья.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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