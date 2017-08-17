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В Приморье растет число владельцев банковской карты "МегаФона"

17 Августа 2017, 16:00 | Приморье

Более чем в два раза выросло с начала года количество держателей банковских карт «МегаФон» в Приморском крае. Продукт, выпущенный на рынок региона в октябре прошлого года, уже успели оценить многие клиенты оператора. Сегодня каждый восьмой держатель карты на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири - житель Приморского края, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«МегаФон» представил свою виртуальную банковскую карту около года назад. Ее особенность в том, что лицевой счет абонента является одновременно счетом банковской карты, и при оплате средства списываются с баланса телефона. С помощью банковской карты «МегаФона» абоненты оператора могут расплачиваться в любых онлайн- и офлайн-магазинах, а при пополнении баланса номера любым привычным способом средства автоматически становятся доступными на карте.

За последние 7 месяцев число владельцев банковских карт «МегаФон» в Приморском крае выросло на 120%, причем по темпам прироста Приморье обгоняет многие регионы Дальнего Востока, в том числе, своего ближайшего соседа – Хабаровский край.

«Наша задача — предоставлять абонентам максимально качественные и «удобные» услуги, а когда телеком интегрируется в банковский сектор, то потребитель от этого только выигрывает, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».—  Стабильный рост  числа держателей карты «МегаФон» говорит о том, что  наши  абоненты оценили   удобный сервис и возможности управления своими финансами онлайн. Мы не только упрощаем их жизнь, предоставляя возможность использовать  смартфон как кошелек, но  и  берем на вооружение  лучшие банковские традиции: не снимаем деньги за выпуск карты, начисляем проценты на остаток по счету, вводим  cashback. А месяц назад у держателей банковских карт «МегаФона» появилась возможность оплачивать покупки при помощи Apple Pay – достаточно добавить карту к сервису и расплачиваться с помощью iPhone, Apple Watch, iPad или Mac. Благодаря возможностям Apple Pay мы делаем банковскую карту «МегаФона», а вместе с ней и счет телефона, еще более удобным и безопасным средством оплаты товаров и услуг».

Банковские карты «МегаФон» выпускаются в трех вариантах: обычная, стандартная и золотая (она рассчитана на технологию бесконтактной оплаты PayPass). Партнёром ПАО «МегаФон» в этом проекте и эмитентом банковских карт «МегаФона» является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: связь  Мегафон  банковская карта 



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