Китайскую делегацию на ВЭФ-2017 возглавит вице-премьер Госсовета КНР

В работе ВЭФ во Владивостоке примет участие внушительная команда из Китая

Заместитель премьера Государственного совета КНР Ван Ян возглавит официальную делегацию своей страны на третьем Восточном экономическом форуме.

В работе ВЭФ примут участие официальные лица и руководители крупных китайских компаний, таких как Amur Sirius Power Equipment Co Ltd, Baosteel Resources International Co Ltd, China State Energy Engineering Corporation Ltd, China Oilfield Services Ltd, Far East Oilfield Services LLC, Gansu Jiuhe Market Construction Group Co Ltd, Helios LLC, Shanghai Wealth-Maker Industry Co Ltd и другие.

«Участие делегации КНР в третьем Восточном экономическом форуме является продолжением конструктивного взаимного диалога, который существует между нашими странами в настоящее время, а также говорит о большом интересе китайских партнеров к экономическим возможностям Дальнего Востока России», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Напомним, в этом году Восточный экономический форум пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке. В рамках деловой программы Форума состоятся страновые бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Китай, Россия-Республика Корея, Россия-Япония и впервые – Россия-Индия. Также впервые в программу Форума будет включена молодежная повестка: 5 сентября пройдет Образовательный и молодежный день Форума, в котором примут участие студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов Российской Федерации, члены иностранных делегаций. Кроме того, на Форуме состоится презентация инвестиционных проектов, планируемых к реализации в макрорегионе.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Восточный экономический форум проходит ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.