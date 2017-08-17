Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китайскую делегацию на ВЭФ-2017 возглавит вице-премьер Госсовета КНР
В работе ВЭФ во Владивостоке примет участие внушительная команда из Китая
Заместитель премьера Государственного совета КНР Ван Ян возглавит официальную делегацию своей страны на третьем Восточном экономическом форуме.
В работе ВЭФ примут участие официальные лица и руководители крупных китайских компаний, таких как Amur Sirius Power Equipment Co Ltd, Baosteel Resources International Co Ltd, China State Energy Engineering Corporation Ltd, China Oilfield Services Ltd, Far East Oilfield Services LLC, Gansu Jiuhe Market Construction Group Co Ltd, Helios LLC, Shanghai Wealth-Maker Industry Co Ltd и другие.
«Участие делегации КНР в третьем Восточном экономическом форуме является продолжением конструктивного взаимного диалога, который существует между нашими странами в настоящее время, а также говорит о большом интересе китайских партнеров к экономическим возможностям Дальнего Востока России», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Напомним, в этом году Восточный экономический форум пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке. В рамках деловой программы Форума состоятся страновые бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Китай, Россия-Республика Корея, Россия-Япония и впервые – Россия-Индия. Также впервые в программу Форума будет включена молодежная повестка: 5 сентября пройдет Образовательный и молодежный день Форума, в котором примут участие студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов Российской Федерации, члены иностранных делегаций. Кроме того, на Форуме состоится презентация инвестиционных проектов, планируемых к реализации в макрорегионе.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Восточный экономический форум проходит ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Новости тематики
- Китайскую делегацию на ВЭФ-2017 возглавит вице-премьер Госсовета КНР
- Интерес к Приморью проявили более 20 крупных компании из Японии
- Бизнесмены из префектуры Фукуока заинтересовались инвестпроектами в Приморье
- В китайской провинции Хэйлунцзян пройдут дни Приморского края
- Приморская делегация с рабочим визитом посетила КНР
- В ДВФУ обсудили, как окно в АТР расширить до дверей
- Форум "Приморский край – приграничные регионы КНР" открылся на острове Русском
- Корейский бизнес заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Приморским краем
- В Приморье в порту Зарубино хотят производить сахар и перерабатывать сою
- Первую партию угля из порта Восточный отправят в страны АТР в 2018 году
Новости раздела
- В Приморье растет число владельцев банковской карты "МегаФона"
- Китайскую делегацию на ВЭФ-2017 возглавит вице-премьер Госсовета КНР
- Во Владивостоке сквер на Корабельной Набережной оденут в гранит и камень
- Предпринимателей Владивостока оштрафовали на 400 тыс. рублей за бардак
- Во Владивостоке продовольственная ярмарка будет работать два дня
- Жители Владивостока продолжают бороться с незаконной торговлей
- Банк "Открытие" предоставил кредит на $10 млн структурам RFP
- В Приморье "Находкинский судоремонтный завод" погряз в судебных тяжбах
- Российский бензин удивил европейских специалистов своим качеством
- Больше половины жителей Приморья ищут варианты дополнительного заработка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Многодетные массово отказываются от бесплатной земли
- Пенсионные фонды грабят своих клиентов
- Рубль к концу года резко подешевеет
- Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку
- В Приморском крае резидент СПВ начал деревообрабатывающее производство
- В Приморье ОСАГО выворачивает на встречную
- В Приморье многодетные семьи массово отказываются от бесплатной земли
- Первый в России завод по глубокой переработке сои заработает в Амурской области
- Власти КНДР срочно вызвали в Пхеньян своих послов, включая посла в России
- "Терминал Сероглазка" на Камчатке запускает новую международную контейнерную линию