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Во Владивостоке сквер на Корабельной Набережной оденут в гранит и камень

17 Августа 2017, 13:30 | Приморье

Еще одной благоустроенной зеленой зоной во Владивостоке станет больше

В приморской столице в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» активными темпами ведутся работы по комплексному благоустройству сквера на Корабельной Набережной, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Напомним, в прошлом году здесь была установлена скульптура основателя дзюдо в России Василия Ощепкова и японских мастеров боевых искусств. В этом же районе расположены памятник адмиралу Невельскому и большой сквер. Теперь территория, связывающая эти объекты, будет полностью благоустроена.

Как рассказали в МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа», сейчас на объекте ведется мощение пешеходных зон гранитной брусчаткой и прокладка подземных кабельных линий для установки опор освещения.

На 50% уже готова лестница, которая свяжет улицу Светланскую и Корабельную Набережную. Для обустройства ее прочного основания была использована железобетонная смесь. В настоящее время строители укладывают здесь гранитную плитку.

Кипит работа и по устройству подпорной стены, длина которой – 40 метров. Специалисты сферы ландшафтного дизайна приняли решение в качестве декора стены применить натуральный природный камень, который считается одним из самых привлекательных строительных материалов.

Как отмечают специалисты, достоинством такой подпорной стены является то, что в сформированные земляные карманы можно будет высадить растения. В итоге такая опора будет выглядит красиво и эстетично.

К слову, в рамках дизайн-проекта по благоустройству этого общественного пространства предусмотрен большой объем работ по озеленению и созданию ландшафтного дизайна. К этим работам специалисты планируют приступить через неделю.

Напомним, в результате открытого голосования общественной комиссии в программу благоустройства в 2017 году общественных пространств, помимо сквера на Корабельной Набережной, вошли ландшафтно-парковая зона Дальневосточного федерального университета на о. Русский и улица Набережная (от ул. Светланской до Красноармейского переулка). Работы по благоустройству этих территорий ведутся с учётом потребностей маломобильных групп населения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: озеленение  благоустройство  скверы 



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