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Предпринимателей Владивостока оштрафовали на 400 тыс. рублей за бардак
Во Владивостоке предпринимателям выписывают штрафы за отсутствие порядка возле торговых точек
Более 100 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено административными комиссиями Владивостока на прошлой неделе, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в администрации города.
Членами административной комиссии Советского района на последнем заседании было рассмотрено 22 протокола. Шесть из них были составлены на индивидуальных предпринимателей за нарушение правил в сфере благоустройства. Возле торговых точек по адресам Русская, 65а, Пшеницына, 35, Чапаева, 24, Русская, 59/2, Дунаевского,1 и Пригородная, 5 был складирован мусор или отсутствовали урны. Индивидуальным предпринимателям были выписаны штрафы в размере от пяти до шести тысяч рублей.
Всего по итогам заседаний пяти административных комиссий нарушители законодательства заплатят штрафы на сумму более 400 тысяч рублей.
Отметим, представители административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов города каждый день следят за соблюдением гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства.
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