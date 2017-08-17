Жители Владивостока продолжают бороться с незаконной торговлей

Рейды по пресечению незаконной торговли во Владивостоке проходят планово и по просьбам горожан.

В приморской столице продолжаются рейды по выявлению правонарушений в сфере административного законодательства. Как отмечают специалисты администрации города Владивостока, рейды проходят в плановом порядке, а также по просьбам и жалобам горожан.



Так, вчера, 15 августа, факты несанкционированной торговли выявляли и пресекали в Советском районе. Участниками рейда стали сотрудники административно-территориального управления района совместно с управлением экономики и развития предпринимательства администрации города. Поводом внепланового рейда послужили жалобы жителей улицы Русской о том, что в районе дома № 72 ведется незаконная торговля. И этот факт подтвердился.



Согласно действующему законодательству, за торговлю и предоставление услуг в неустановленных местах предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей для физических лиц, от 3000 до 5000 рублей – для должностных, юридическим лицам придётся заплатить от 30 000 до 50 000 рублей.



«Рейды по пресечению несанкционированной торговли проводим несколько раз в неделю, – рассказал Михаил Бобин, руководитель коммунальной службы административно-территориального управления Советского района. – Быстро реагируем и на обращения граждан – выезжаем с осмотром на территорию и принимаем меры. Вчерашний рейд проводился также в связи с тем, что поступили жалобы жителей на имя депутата Законодательного собрания».



Отметим, что рейды по выявлению незаконных торговых точек и привлечению к ответственности нарушителей проводятся регулярно во всех районах Владивостока.